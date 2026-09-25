El PP acusa a Page y Sánchez de montar un "circo falso" por la visita a Noblejas: "En público pelean, en privado se abrazan"

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y portavoz parlamentaria, Carolina Agudo, ha acusado a Emiliano García-Page y a Pedro Sánchez, de "montar un circo falso" en torno a la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una empresa de Noblejas (Toledo) este viernes.

Para Agudo, los dos dirigentes socialistas llevan a cabo una escenificación en la que "se pelean en público y se abrazan en privado", mientras "quien pierde siempre es Castilla-La Mancha”.

Todo ello a tenor de la última polémica surgida este viernes por la presencia de Sánchez en el municipio toledano en un acto al que ningún miembro del Gobierno autonómico ha sido invitado de manera oficial

Desde la Delegación del Gobierno han justificado esta falta de comunicación oficial en la premura con la que se cerró el encuentro -en la tarde de este mismo jueves- y han apuntado que sí lo comunicaron de manera extraoficial.

En cualquier caso, la dirigente 'popular' ha interpretado que esta situación vuelve a demostrar que Page y Sánchez “llevan años jugando al gato y al ratón, protagonizando enfados, desplantes y reproches públicos que después no tienen ninguna consecuencia cuando llega la hora de las decisiones”.

"Hoy Page se enfada porque Sánchez viene a Castilla-La Mancha y dice que no le avisa. Mañana volverá a criticar alguna decisión del Gobierno de España. Pero después llega la hora de la verdad y todo sigue igual. Se pelean delante de las cámaras, pero cuando se apagan los focos vuelven a abrazarse", ha afirmado en una nota de prensa distribuida por el PP.

Agudo ha insistido en que los ciudadanos de Castilla-La Mancha "conocen demasiado bien esta representación" en la que “Page aparenta una distancia con Sánchez que después no se traduce en resultados para Castilla-La Mancha".

"Mucho ruido, muchos titulares y muchas palabras, pero nuestra tierra sigue esperando soluciones” y "pagando la función", ha añadido.

De ahí que se haya preguntado: "¿De qué sirven tantos enfados si Castilla-La Mancha no consigue las infraestructuras que necesita? ¿De qué sirven tantos reproches si seguimos sin una solución suficiente para nuestra financiación? ¿De qué sirven tantos titulares si nuestros agricultores y ganaderos siguen reclamando agua?".

Alternativa del PP

Frente a este "circo" ha contrapuesto la alternativa que encarna el PP y que desgranaron tanto su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo como el regional, Paco Núñez, este jueves en Alovera (Guadalajara).

Agudo ha recordado las propuestas de Feijóo para reducir la fiscalidad de los alimentos básicos, rebajar la carga fiscal sobre la energía, adaptar el IRPF a la inflación, aumentar temporalmente las desgravaciones fiscales por hijo y aliviar costes que soportan familias, autónomos, agricultores y ganaderos.

Unas recetas a las que Núñez pretende dar continuidad desde la región con un paquete de medidas fiscales que recogen, entre otras propuestas, reducciones en el tramo autonómico del IRPF y en impuestos vinculados a la adquisición de vivienda como el de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones.

"Frente a quienes creen que la solución es seguir recaudando más, nosotros defendemos que las familias, los autónomos y las empresas puedan disponer de más recursos para consumir, ahorrar, invertir y crear empleo", ha sentenciado.