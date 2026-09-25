Más pisos y menos trámites: Castilla-La Mancha prepara cambios urbanísticos para impulsar la vivienda protegida

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado una reforma pionera alrededor de la vivienda y el urbanismo que permitirá agilizar la construcción de vivienda protegida.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha adelantado que el gobierno regional continúa avanzando en la tramitación de la Ley de Medidas en materia de Urbanismo y Vivienda.

Según el consejero de Fomento, esta norma incorporará cambios "muy contundentes y ambiciosos" con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, aumentar la oferta disponible y reducir los plazos administrativos. Además, ha asegurado que las negociaciones con Vox y PP sobre esta proposición de ley "se encuentran muy avanzadas".

Para Hernando, estamos ante un momento de impulsar medidas "innovadoras y valientes" entre las que destacan "poder aumentar hasta un 20 % la edificabilidad, hasta un 30 % la densidad y hasta dos alturas en aquellas parcelas donde se vaya a poder construir vivienda de algún tipo de protección pública".

En este sentido, ha asegurado que van a "reducir a la mitad toda la tramitación, todos los plazos que tengan que ver tanto con los PAU como con los planes especiales de vivienda en todos los municipios de nuestros entornos rurales".

A su juicio, estas medidas permitirán "aprovechar mejor el suelo disponible, favorecer un crecimiento urbano más eficiente y evitar costes asociados a la expansión dispersa de las ciudades, como nuevas redes de abastecimiento, mayores desplazamientos o dificultades para la prestación de servicios públicos".

El titular de Fomento ha añadido que la estrategia de vivienda del Gobierno regional está estrechamente vinculada a las políticas de lucha contra la despoblación, especialmente en los municipios rurales donde también existe demanda residencial.

También ha recordado que desde la entrada en vigor de la Ley frente a la Despoblación, los municipios más afectados por la pérdida de habitantes han ganado 20.000 nuevos residentes, un dato que ha destacado de "espectacular".

Así, ha resaltado que "no basta con que las políticas estén recogidas en una ley; tienen que ir acompañadas de inversión, ambición y valentía y Castilla-La Mancha está demostrando que es posible revertir la despoblación y generar oportunidades en el medio rural".

Hernando ha afirmado que los resultados obtenidos en materia de cohesión territorial y desarrollo demográfico están despertando interés dentro y fuera de España, hasta el punto de que Castilla-La Mancha ha sido llamada a explicar en Europa las claves de un modelo que considera "un éxito colectivo para toda la región".