Castilla-La Mancha plantea que las ciudades paguen por los "beneficios" que reciben del medio rural

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha sugerido este viernes una fórmula por la cual el mundo urbano pague por los "beneficios" que recibe del ámbito rural, definiendo el sistema como "externalidades ambientales".

Así lo ha expresado durante su intervención en la apertura del II Foro de Desarrollo Rural de Recamder en Sigüenza (Guadalajara), donde ha deslizado que "habría que cuantificar los beneficios que el medio rural da al mundo urbano".

Para Martínez Guijarro, la gente que vive en la ciudad quiere que al llegar a los pueblos haya agua al abrir el grifo, pero eso "no lo pueden pagar solo los habitantes de una pequeña localidad".

"Quieren dar paseos por sus montes y recoger setas en la época. Son unas externalidades ambientales que genera el medio rural que tiene que pagarlas el que vive en el medio urbano. Esta discusión se debe poner encima de la mesa para debatirlo desde lo económico, porque es fundamental", ha afirmado.

El vicepresidente primero ha participado en una mesa redonda que ha hablado de la Ley contra la Despoblación, bajo el nombre 'El manifiesto de Sigüenza, ¿qué ha supuesto y qué queda por hacer?'.

Por otro lado, Martínez Guijarro ha anunciado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en la redacción del Estatuto del Pequeño Municipio que incluirá una normativa urbanística diferenciada para las zonas rurales.

En él se incluirán fórmulas para reforzar la capacidad administrativa de los pequeños ayuntamientos ante la problemática que se enfrentan por la falta de secretarios.

Además, ha detallado que se planteará en colaboración con las diputaciones, para establecer "oficinas de apoyo a la gestión para afrontar dificultades ante la falta de medios técnicos y administrativos".

Al respecto, ha detallado que todo ello forma parte de una política más amplia de lucha frente a la despoblación que Castilla-La Mancha "lleva desarrollando desde hace años y que está dando resultados".

Junto al castellanomanchego han formado parte del foro el secretario general de Cecam, Mario Fernández; el secretario general de UPA, Julián Morcillo; el presidente de Nueva Alcarria, Miguel Bernal; el director de El Hueco Labis, Joaquín Alcalde; y el presidente del GDR de Molina de Aragón-Alto Tajo, Jesús Alba.

Despoblación

Durante la mesa, Fernández ha aportado el punto de vista de la patronal castellanomanchega al respecto del desarrollo de la Ley contra la Despoblación. "Se tomó este reto no solo como algo social, sino también como algo económico, porque donde hay empresas hay oportunidades", ha indicado.

Y ha fijado dos aspectos clave: "El apoyo a la atracción de la inversión y la puesta en marcha de una estrategia clara, concreta, precisa, medible".

Por su parte, Morcillo ha querido ensalzar el "compromiso real y valiente" del Gobierno regional a la hora de impulsar la ley contra la Despoblación.

Ha valorado la norma como "un documento histórico que da envidia sana a otros territorios" y ha pedido "complementar" esta estrategia con medidas a nivel nacional.

Por último, ha alertado de la necesidad de atender a algunos "nubarrones" que amenazan el campo, como el cambio climático o la incertidumbre alrededor de las ayudas europeas para el campo.