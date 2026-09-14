El PSOE niega que Castilla-La Mancha haya hecho trampas en el Informe PISA: "Es el resultado de invertir en educación"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha salido este lunes en defensa de los resultados obtenidos por la región en el Informe PISA 2025 después de que el PP haya pedido la comparecencia urgente de Emiliano García-Page para que explique si su Gobierno "ha hecho trampas" en esta evaluación internacional.

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha respondido a las acusaciones de los populares durante una rueda de prensa en Toledo, donde ha asegurado: "Entiendo que el Partido Popular no entienda que a Castilla-La Mancha le den bien los números y que estemos a la cabeza de los rankings".

Para Abengózar, los datos de PISA son consecuencia de las políticas desarrolladas por el Ejecutivo autonómico durante los últimos años y, especialmente, de su apuesta por la enseñanza pública. "Lo que dice el informe PISA no es otra cosa que las consecuencias, el resultado de una inversión en lo público y en este caso, en la educación", ha defendido.

La dirigente socialista ha vinculado los resultados a la incorporación de profesores, la mejora de las infraestructuras educativas y la gratuidad de los libros de texto.

"Lo que recoge el informe PISA son los resultados de invertir en más profesores en la educación pública de Castilla-La Mancha, mejor infraestructura en la educación pública de Castilla-La Mancha, gratuidad de libros en la educación pública de Castilla-La Mancha", ha señalado.

A su juicio, se trata de una "inversión constante del presidente Page desde que llegara al Gobierno de Castilla-La Mancha en educación pública". Frente a ello, ha contrapuesto la gestión del PP cuando estuvo al frente de la Junta: "Entiendo que no lo entiendan porque ellos hicieron todo lo contrario: recortar y desmantelar la educación pública".

Mejor que la media

Los datos del PISA 2025 sitúan a Castilla-La Mancha por encima de la media española en Ciencias, Lectura y Matemáticas, en un contexto marcado por el descenso generalizado de los resultados en España.

La región obtiene 485 puntos en Ciencias, frente a los 477 de la media nacional; 461 en Lectura, frente a 451; y 462 en Matemáticas, frente a 457.

Además, Castilla-La Mancha mejora diez puntos en Ciencias respecto a 2022 y se sitúa por encima tanto de España como de las medias de la OCDE y de la Unión Europea. En Lectura y Matemáticas también registra descensos respecto al anterior informe, pero son considerablemente menores que los sufridos por el conjunto del país.

El resultado ha permitido a Castilla-La Mancha escalar hasta la sexta posición autonómica en Ciencias, mientras que también se sitúa entre las comunidades con mejores resultados en las otras dos competencias.

Educación pública

Los datos también han sido valorados por el sindicato ANPE, que ha reclamado prudencia y ha advertido de que los resultados no deben llevar al conformismo, aunque considera que muestran una evolución positiva del sistema educativo regional.

El sindicato destaca especialmente el peso de la enseñanza pública en Castilla-La Mancha: alrededor del 85 % del alumnado está escolarizado en centros públicos, el porcentaje más elevado de España.

ANPE considera que la evolución de los resultados debe relacionarse con las medidas adoptadas durante los últimos años para reforzar el sistema educativo, entre ellas la reducción del horario lectivo, la disminución progresiva de las ratios, las convocatorias de oposiciones y las mejoras en las condiciones del profesorado interino.

También pone el foco en las medidas destinadas a mantener la escuela rural, incluida la continuidad de aulas incluso con tres alumnos cuando las circunstancias lo requieren.

"Queda mucho por hacer"

Pese a la evolución positiva, ANPE considera que los resultados deben servir como estímulo para consolidar los avances y continuar mejorando el sistema educativo.

Entre sus reivindicaciones figuran nuevas reducciones de ratios en Educación Secundaria, un incremento de las plantillas y de la inversión educativa, más profesionales para la inclusión —especialmente PT, AL, orientadores y profesorado de apoyo— y el mantenimiento de amplias ofertas de empleo público.

También reclama mejoras salariales para los docentes, una mejor climatización de los centros y nuevas medidas para mejorar la convivencia escolar y prevenir las agresiones al profesorado.