El PP sospecha que Castilla-La Mancha "hizo trampas" con el Informe PISA y pide la comparecencia urgente de Page

El PP de Castilla-La Mancha ha registrado este lunes en las Cortes regionales una petición de comparecencia urgente de Emiliano García-Page para que el presidente autonómico explique si su Gobierno "ha hecho trampas" con el Informe PISA.

La petición llega apenas una semana después de que la publicación de los resultados de PISA 2025 situara a Castilla-La Mancha por encima de la media española en Ciencias, Lectura y Matemáticas, algo que nunca había ocurrido en ediciones anteriores.

La secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, y la diputada autonómica María Gil han justificado la iniciativa parlamentaria en "informaciones de medios" y "testimonios de docentes y sindicatos" que, según han afirmado, apuntarían a que la Administración castellanomanchega "preparó a determinados alumnos para hacer los exámenes del Informe PISA".

Agudo ha planteado directamente si el Gobierno autonómico "ha pilotado a determinados alumnos para obtener unos mejores resultados" en la evaluación internacional. "El Gobierno tiene que explicar" si esto ha sucedido, ha reclamado.

La dirigente popular ha advertido de que, si se confirmaran estas prácticas, se trataría de "un hecho muy grave", al tiempo que ha recordado cuál es, a su juicio, la finalidad de esta evaluación internacional: "El Informe PISA está para medir el conocimiento de los alumnos, no como medida de autobombo".

"Inadmisible"

"Pastorear el Informe PISA es inadmisible y atacar a quienes denuncian que se han dado instrucciones para preparar a alumnos es aún más inadmisible", ha afirmado Agudo.

Por este motivo, el PP reclama que Page acuda "de manera urgente" al Parlamento autonómico para ofrecer explicaciones sobre estas acusaciones.

Agudo ha incidido también en la reacción que tuvo el Ejecutivo de Castilla-La Mancha tras conocerse los resultados de la evaluación. "La semana pasada todo el Gobierno estuvo sacando pecho de los resultados del Informe PISA, toda la semana vendiendo cómo era la región que mejores resultados había obtenido", ha señalado.

Ahora, ha añadido, existen "sospechas" sobre esos resultados y, por ello, considera que corresponde al presidente autonómico aclarar qué ocurrió durante el proceso.

Los datos publicados el pasado 6 de septiembre situaron a Castilla-La Mancha por encima de la media española en las tres competencias analizadas. La región obtuvo 485 puntos en Ciencias, frente a los 477 de España; 461 en Lectura, frente a 451; y 462 en Matemáticas, frente a 457.

Además, Castilla-La Mancha mejoró diez puntos en Ciencias respecto al PISA de 2022 y consiguió contener el retroceso en Matemáticas, mientras que en Lectura perdió siete puntos.

En Ciencias, la comunidad alcanzó la sexta posición entre las autonomías, mientras que en Lectura y Matemáticas se situó también entre las regiones con mejores resultados.

"En plena debacle"

María Gil ha llevado la crítica al terreno de la gestión educativa del Ejecutivo autonómico. La diputada del PP ha asegurado que, "tras diez años de Gobierno socialista", el sistema educativo castellanomanchego se encuentra, a su juicio, "en plena debacle".

Una situación que, según ha defendido, se reflejaría tanto en las supuestas irregularidades denunciadas alrededor de PISA como en el inicio del actual curso escolar, que habría comenzado "arrastrando los problemas de años anteriores".

Gil también ha recuperado la posición que mantuvo el Ejecutivo autonómico con respecto al anterior informe. Cuando se publicaron los resultados de PISA 2022, ha recordado, fue "ninguneado" por ser desfavorable y el Gobierno regional argumentó que la muestra no era representativa.

De ahí su pregunta sobre la actuación de la Administración en la edición actual: "Si no era tan importante, ¿por qué desde el Gobierno se podrían haber producido pilotajes previos y presiones a los equipos directivos para que la prueba saliera bastante mejor?"

"Lo tenemos claro, exigimos transparencia porque Castilla-La Mancha necesita saber toda la verdad sobre lo que ha pasado con esas pruebas PISA", ha concluido.