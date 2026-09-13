El regidor de Fuensalida no descarta un cargo si Núñez llega a la Junta: "Antes quiero cerrar mis ocho años en la alcaldía"

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, no ha cerrado la puerta a asumir una responsabilidad en un hipotético Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por Paco Núñez, aunque ha dejado claro que su prioridad pasa por la "reelección" como regidor del Ayuntamiento y completar los ocho años al frente del municipio toledano.

Además, se ha mostrado partidario de concentrar las próximas citas electorales en una única jornada y ha considerado que la situación política nacional es "insostenible".

En una entrevista con Europa Press, Alonso ha señalado que, si Núñez le planteara formar parte de su Ejecutivo tras las elecciones autonómicas de 2027, le pediría que le permitiera "cerrar" primero sus ocho años como alcalde. "Tengo gente muy buena en mi equipo que seguro que puede ayudar a Paco sin ningún tipo de dudas", ha apuntado.

No obstante, el regidor no ha descartado asumir alguna responsabilidad en el ámbito regional en el futuro, especialmente si Núñez continúa al frente de Castilla-La Mancha durante las siguientes legislaturas.

Alonso se ha mostrado convencido de que el actual presidente del PP regional llegará a la Presidencia de la Junta a partir de mayo de 2027.

En este sentido, ha restado importancia a que Núñez pueda gobernar en solitario o necesite el apoyo de otra formación política. A su juicio, lo relevante no será tanto quién sustente al Ejecutivo como las personas que formen parte de él.

"Me preocuparían las personas que tengan que apoyar a Paco Núñez en su Gobierno y las personas que formen parte de su Gobierno", ha afirmado. Alonso ha defendido que, si Núñez consigue rodearse de personas "dinámicas" y "trabajadoras", con independencia de que sean del PP, Vox o Izquierda Unida, esto no supondría un problema.

"Si se rodea de personas que aman Castilla-La Mancha", ha añadido, esas personas podrán trabajar juntas para conseguir que la región "despegue" y "sea la región que esperamos todos".

Quiere repetir como alcalde de Fuensalida

Al margen de su posible futuro político regional, Alonso ha confirmado que concurrirá de nuevo a las elecciones municipales para intentar continuar al frente del Ayuntamiento de Fuensalida y completar un proyecto de ocho años.

El alcalde ha explicado que la mayoría de los regidores del municipio han desarrollado ciclos de ocho años y considera que ese periodo es suficiente para culminar los proyectos con los que concurrió por primera vez a las elecciones.

"Tengo la percepción de que Fuensalida está contento con su alcalde y que su alcalde está muy contento con Fuensalida", ha manifestado.

Alonso ha recordado que los resultados obtenidos por el PP en las elecciones municipales de 2023 fueron "muy buenos" y ha admitido que ampliar el número de concejales sería "un orgullo". Sin embargo, ha reconocido que la marca alcanzada entonces es "difícilmente mejorable".

"Trabajamos no solo por el mejor resultado, trabajamos porque nuestros vecinos estén contentos y se sientan orgullosos de vivir y ser parte de Fuensalida", ha señalado.

Más partidario de concentrar las elecciones

Sobre el calendario electoral, Alonso no se ha decantado expresamente entre un posible adelanto electoral y la celebración de las elecciones generales junto a otras citas en lo que se ha denominado un 'superdomingo', pero sí ha mostrado su preferencia por concentrar a los ciudadanos en una única jornada electoral.

A su juicio, de esta manera se evitaría tener que "estar convocando luego en pleno verano". El alcalde ha señalado que, aunque hay ciudadanos a los que les gusta participar activamente en los procesos electorales, para otros las convocatorias pueden suponer un inconveniente.

Alonso también ha aprovechado para criticar la situación política nacional, que ha definido como "insostenible". Tras referirse a la crisis de Ceuta, ha considerado que "lo que está pasando en España no es normal" y ha calificado la situación de "un despropósito detrás de otro".

En este contexto, ha asegurado que cualquier persona que tuviera "un poquito, simplemente un poquito, de amor a su país" y fuera "consecuente con lo que está pasando" habría convocado elecciones generales "hace meses".