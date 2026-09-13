El PP acusa a Page de "traicionar constantemente" a Castilla-La Mancha al estar "votando siempre con Sánchez"

Santiago Serrano, vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha, ha acusado a Emiliano García-Page de "traicionar constantemente" los intereses de España y la región al votar "siempre" junto a Pedro Sánchez.

El dirigente 'popular' ha puesto como ejemplo el rechazo de los ocho diputados socialistas al Plan Integral del PP para afrontar la crisis de Ceuta.

Serrano ha realizado estas declaraciones este domingo en Talavera de la Reina, donde ha criticado que García-Page se pronuncie públicamente sobre las medidas que, a su juicio, debería adoptar el Gobierno central ante la situación de Ceuta mientras los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha votan en contra de las propuestas planteadas por el PP en el Congreso.

"El jueves pasado el PP llevaba en el Congreso un Plan Integral para atajar de manera seria la crisis de Ceuta y fue votado en contra por los ocho diputados de Emiliano García-Page", ha señalado el vicesecretario de Comunicación del PP regional.

En este sentido, ha reprochado al presidente de Castilla-La Mancha que tuviera la oportunidad de trasladar su posición a través de sus diputados en la Cámara Baja y que estos rechazaran la iniciativa. "Tenía la oportunidad de votarlo a través de sus ocho diputados en el Congreso y votó que no", ha afirmado.

Un plan con cuatro pilares

Según ha explicado Serrano, la propuesta del PP planteaba un Plan Integral para Ceuta sustentado en cuatro pilares: más infraestructuras, un refuerzo de los recursos humanos, más medios tecnológicos y reformas legales para ofrecer una respuesta integral a la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

Entre las medidas incluidas en la iniciativa, ha citado el incremento del número de funcionarios y agentes de la Guardia Civil, el refuerzo de las infraestructuras y los medios tecnológicos y la ampliación del perímetro fronterizo. También ha mencionado la necesidad de aumentar los recursos sanitarios y el número de médicos.

El dirigente del PP ha criticado igualmente que los diputados socialistas rechazaran una propuesta que contemplaba, según ha señalado, al menos 650 millones de euros en ayudas económicas para Ceuta.

Críticas por impedir el debate en las Cortes

Serrano también ha cuestionado la actuación del PSOE de Castilla-La Mancha en las Cortes regionales. En su opinión, los socialistas han impedido que se debata en el Parlamento autonómico la situación de Ceuta pese a las declaraciones públicas de García-Page sobre esta cuestión.

El 'popular' ha recordado que un diputado del PP fue expulsado de las Cortes regionales después de abordar este asunto en sede parlamentaria. Serrano ha vinculado además la situación de Ceuta con Castilla-La Mancha por las consecuencias que tiene para la comunidad autónoma la distribución de menores migrantes no acompañados.

Por todo ello, ha acusado a García-Page de mantener un discurso crítico con Pedro Sánchez mientras, a su juicio, los diputados socialistas de Castilla-La Mancha respaldan las decisiones del Gobierno central en el Congreso.

"Palabras en contra de Sánchez, pero votos siempre y de manera decidida con Sánchez", ha resumido el dirigente del PP regional.