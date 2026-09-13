Gutiérrez avisa de que el PSOE peleará por Castilla-La Mancha: "El sistema de financiación cambia o no sale adelante"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que "Castilla-La Mancha tiene quien la defiende" y ha garantizado que los socialistas trabajarán para modificar la propuesta de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez si no responde a los intereses de la región.

Gutiérrez ha realizado estas declaraciones este domingo en Villarrubia de Santiago (Toledo), tras mantener una reunión con la nueva ejecutiva de Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo, donde ha reiterado el compromiso del PSOE regional con la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha.

El dirigente socialista ha señalado que la propuesta de financiación autonómica "no es beneficiosa para nuestra tierra" y ha asegurado que el PSOE de Castilla-La Mancha seguirá trabajando para cambiarla.

"Vamos a seguir peleando internamente en el PSOE, en el Congreso de los Diputados, donde haga falta, para que el sistema de financiación cambie o no salga adelante", ha aseverado.

Gutiérrez ha reivindicado así que los socialistas castellano-manchegos defenderán la posición de la comunidad autónoma "ante cualquier gobierno" y ha remarcado que Castilla-La Mancha "tiene un partido que cree en esta tierra" y al PSOE para defender "sus intereses, su presente y su futuro".

En este contexto, ha criticado al PP de Castilla-La Mancha por "anteponer", a su juicio, las directrices de su dirección nacional a los intereses de la comunidad autónoma cuando ha tenido que elegir entre ambas posiciones.

Gutiérrez reivindica las políticas para los jóvenes

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE regional ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page constituye "la mayor garantía de oportunidades para los jóvenes" gracias a las políticas públicas impulsadas en la comunidad autónoma.

Gutiérrez ha destacado las medidas desarrolladas en ámbitos como el empleo, la educación y la vivienda, así como aquellas dirigidas a favorecer el crecimiento económico y la llegada de nuevas empresas a Castilla-La Mancha.

En materia de vivienda, ha señalado que los jóvenes de la región "pagan el menor número de impuestos de toda España para poder acceder a la vivienda" y ha destacado también los distintos planes de acceso a la vivienda en alquiler.

El objetivo de estas medidas, ha explicado, es que los jóvenes que quieran quedarse a vivir y trabajar en Castilla-La Mancha puedan hacerlo "sin verse obligados a buscar su futuro en otras comunidades autónomas".