Rafael Esteban, el histórico alcalde del PSOE que regaña a Sánchez y al "amigo" Page tras su última pelea pública
El regidor de Marchamalo (Guadalajara) pide a ambos dirigentes que rebajen la tensión en una carta dirigida al "socialismo desanimado".
Más información: Page asesta a Sánchez su golpe más duro: "Vive arrodillado ante las minorías más sangrientas" y tiene "nula credibilidad"
El último enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, con el presidente del Gobierno situando al líder castellanomanchego en posiciones "muy minoritarias" y "marginales" dentro del PSOE, y Page replicándole que está "arrodillado ante las minorías más sangrientas de este país", sigue provocando reacciones dentro del propio partido.
Después de que Ferraz haya dado por rotas sus relaciones con el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha, el histórico alcalde de Marchamalo (Guadalajara) desde 2003, Rafael Esteban, pide mesura a ambas partes y advierte de que esta batalla interna está alimentando un desánimo que puede acabar perjudicando al PSOE.
Esteban, diputado regional entre 2015 y 2019 y senador entre 2019 y 2023, ha dirigido una carta al "socialismo desanimado" en la que reconoce que él mismo ha llegado a plantearse abandonar. "Durante los últimos meses también me he sentido desanimado, cansado e incluso tentado de tirar la toalla", admite.
Os invito a leer esta reflexión personal, nacida también de momentos de cansancio y desánimo.— Rafa Esteban (@Rafa_Esteban_) September 12, 2026
Podemos discrepar, ser críticos y no compartir muchas decisiones, pero eso no debe hacernos olvidar por qué estamos aquí ni todo lo que todavía podemos aportar desde nuestros pueblos y… pic.twitter.com/4jBkkVmNWj
La carta llega en uno de los momentos de mayor tensión entre Sánchez y Page. El presidente castellanomanchego ha elevado en las últimas semanas sus críticas al líder del PSOE, mientras Sánchez ha cuestionado públicamente el peso de las posiciones de Page y Felipe González.
En este contexto, Esteban evita alinearse con uno u otro y reparte sus reproches. Recuerda que nunca apoyó a Sánchez en sus dos primarias, pero sostiene que eso no le impide reconocerlo como secretario general y presidente del Gobierno. Precisamente por ello, le pide que cuide las formas. "No me gustan algunos tonos, el exceso de ruido o que se menosprecie al adversario o al compañero", afirma.
Su crítica a Page, al que define como "amigo", es igualmente explícita. Al presidente de Castilla-La Mancha le reconoce "todo el derecho" a discrepar, pero considera que las formas utilizadas "en demasiadas ocasiones" contribuyen a "generar una tensión innecesaria dentro del PSOE".
"No podemos ser ingenuos"
El núcleo más político de la carta aparece después. Esteban rechaza que exista "una única mano moviéndolo absolutamente todo" y admite que hay "errores propios", decisiones judiciales discutibles, intereses políticos y medios que informan con rigor, junto a otros que, en su opinión, han sustituido la información por "la agitación".
Pero pide no ser ingenuos. "Cuando tantas actuaciones distintas terminan empujando en la misma dirección, tenemos el derecho y la obligación de preguntarnos qué está pasando", escribe.
Y ofrece su diagnóstico: "Hay quienes quieren derribar todo lo que represente o simplemente aparente socialismo".
A su juicio, esa ofensiva no tiene como único objetivo a Sánchez. También alcanza a su adversario interno más visible. "No van únicamente contra Pedro Sánchez. Van también contra Emiliano García-Page y contra el Gobierno de Castilla-La Mancha", sostiene.
Esteban extiende esa presión a otros gobiernos autonómicos socialistas, diputaciones y ayuntamientos y reivindica el trabajo de alcaldes y concejales del PSOE.
"Les molesta que seamos útiles"
Es ahí donde desplaza el foco de la guerra entre dirigentes hacia la política municipal. "Porque lo que realmente les molesta es que seamos útiles", sentencia.
El alcalde reivindica el trabajo de los socialistas para "hacer viviendas, ampliar colegios, poner en marcha servicios públicos, ayudar a quienes lo necesitan" y "generar empleo".
Es, para Esteban, el PSOE que gobierna lejos de las tertulias nacionales y resuelve problemas concretos. "Eso también es el PSOE. En mi opinión, es la parte más importante del PSOE", afirma.
Desde ahí se dirige a quienes, como él mismo, han empezado a preguntarse si merece la pena continuar. Dice comprender a quienes están cansados de la confrontación y no comparten determinadas decisiones, pero advierte de las consecuencias de abandonar.
En su opinión, el cansancio puede formar parte de la estrategia de quienes quieren debilitar al PSOE: "Que nos cansemos, que discutamos entre nosotros, que nos avergoncemos de nuestras siglas y que finalmente abandonemos".
Y añade: "No necesitan convencernos de sus ideas. Les basta con conseguir que dejemos de defender las nuestras".
"Ni callar ni obedecer"
Esteban deja claro que su carta no pretende pedir un cierre de filas sin discusión. "No es una llamada a callar ni a obedecer", sostiene, sino a seguir trabajando, expresarse con libertad y cambiar las cosas desde dentro.
Los debates sobre el futuro del PSOE, añade, tendrán su momento. Habrá congresos, primarias y discusiones sobre quién debe dirigir el partido y qué rumbo debe tomar. Pero considera que ahora la prioridad es no abandonar.
"No sé si conseguiremos acertar siempre. Seguramente no. Pero sí sé que rendirnos sería el mayor error de todos", concluye.
Y el histórico alcalde de Marchamalo termina hablando en primera persona, después de reconocer que él mismo ha pensado en tirar la toalla: "Yo he decidido seguir. Y espero que tú también".