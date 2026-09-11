Llega a Castilla-La Mancha una nueva estafa de WhatsApp: usan conversaciones reales con tus contactos para pedirte dinero

La Policía Nacional ha alertado de una nueva modalidad de estafa detectada en Guadalajara que utiliza WhatsApp para suplantar la identidad de usuarios y contactar con sus familiares, amigos y conocidos con el objetivo de conseguir transferencias de dinero o información sensible.

Los ciberdelincuentes acceden a conversaciones de WhatsApp ya existentes entre la víctima y sus contactos más cercanos.

De esta forma, pueden obtener información que les permite crear una situación aparentemente urgente y solicitar el envío inmediato de dinero.

Una de las principales dificultades para detectar el fraude es que los mensajes pueden aparecer dentro de una conversación habitual y proceder aparentemente del mismo número de teléfono que el contacto tiene asociado a esa persona.

Así, la víctima puede no darse cuenta inicialmente de que alguien está utilizando su identidad para comunicarse con su entorno.

La señal para empezar a sospechar

Entre las principales señales de alerta, la Policía Nacional destaca las peticiones inesperadas de dinero, especialmente cunado se exige realizar una transferencia con carácter urgente.

También deben generar desconfianza los mensajes en los que se solicitan códigos recibidos por SMS, códigos de acceso o cualquier información que pueda permitir tomar el control de una cuenta.

Ante una petición de este tipo, los agentes recomiendan no actuar bajo presión y comprobar que realmente se está hablando con la persona que aparentemente ha enviado el mensaje.

Para ello, una de las medidas más sencillas es llamar directamente por teléfono al supuesto remitente o utilizar cualquier otro medio de comunicación diferente a WhatsApp para confirmar la solicitud.

La Policía Nacional recomienda adoptar varias medidas para reducir el riesgo de sufrir este tipo de fraude:

Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp.

Mantener actualizado tanto el teléfono móvil como la aplicación de mensajería.

No compartir códigos de verificación recibidos mediante SMS ni códigos PIN .

Evitar escanear códigos QR cuyo origen o finalidad no hayan sido comprobados.

Revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta de WhatsApp.

a la cuenta de WhatsApp. Desconfiar de cualquier petición inesperada de dinero, aunque aparentemente proceda de un contacto conocido.

Confirmar mediante una llamada telefónica cualquier solicitud urgente de transferencia o envío de dinero.

Los agentes recuerdan que los delincuentes utilizan cada vez con mayor frecuencia técnicas de ingeniería social para generar confianza en sus víctimas y conseguir que actúen rápidamente.

Qué hacer si ya se ha caído en la estafa

En caso de haber realizado una transferencia o haber facilitado información como consecuencia de este fraude, la Policía recomienda contactar inmediatamente con la entidad bancaria para intentar detener la operación.

También es importante conservar todos los mensajes y justificantes relacionados con el posible fraude.