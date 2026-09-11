Culmina la conexión del pantano de Peñarroya con las redes de riego para ahorrar hasta un 68 % de energía

La Junta de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España han entregado este viernes a la Comunidad de Regantes del Pantano Estrecho de Peñarroya las obras del proyecto de conexión hidráulica directa de las redes de riego de las balsas 1 y 2 con el embalse de Peñarroya.

Con esta actuación se beneficiarán cerca de 2.000 regantes y 7.842 hectáreas de los municipios de Argamasilla de Alba, Tomelloso y Campo de Criptana.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, han participado en el acto junto a la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo.

La actuación ha supuesto una inversión de 20,3 millones de euros de financiación pública. En concreto, el 80 % ha sido aportado a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), mientras que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado 3,4 millones de euros, equivalentes al 16 % del coste total.

De este modo, la financiación pública cubre el 96 % de la inversión, reduciendo la aportación que debe realizar la Comunidad de Regantes.

Una conducción de 5,3 kilómetros para reducir el bombeo

Las obras permiten conectar directamente el embalse de Peñarroya con las redes de riego de las balsas 1 y 2 mediante una conducción de 5,3 kilómetros. Según ha explicado Caballero, el sistema aprovecha la propia presión del agua para reducir las necesidades de bombeo.

El principal efecto para los agricultores será la reducción de hasta un 68 % del consumo de energía eléctrica, además de la disminución de las pérdidas de agua que se producían en los antiguos canales. La infraestructura incorpora también sistemas de telecontrol y automatización.

Caballero ha destacado que la reducción del consumo de agua y energía permitirá disminuir los costes de las explotaciones y mejorar su rentabilidad. "Hoy entregamos una actuación estratégica para la Comunidad de Regantes Pantano Estrecho de Peñarroya", ha señalado el vicepresidente segundo, quien ha definido la obra como un ejemplo de colaboración entre administraciones.

El Gobierno regional ha recordado además que su apoyo a esta comunidad de regantes se ha traducido en cerca de 1,3 millones de euros de inversión movilizada en las convocatorias de modernización de 2017 y 2019. De esta cantidad, más de 571.000 euros correspondieron a ayudas abonadas para actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia hídrica y energética.

45,5 millones para modernizar siete regadíos

Caballero ha situado esta actuación dentro de la estrategia regional para modernizar los regadíos y reducir tanto los costes energéticos como el consumo de agua. En este sentido, ha señalado que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con siete actuaciones de modernización financiadas a través de SEIASA, con una inversión conjunta de 45,5 millones de euros.

El Gobierno regional ha respaldado estas actuaciones con más de 6,8 millones de euros, con el objetivo de reducir el esfuerzo económico de las comunidades de regantes. Entre estos proyectos se encuentra el entregado este viernes en Peñarroya y otras actuaciones inauguradas recientemente en la provincia de Albacete.

El vicepresidente segundo también ha destacado el peso del regadío en Castilla-La Mancha, que cuenta con 583.346 hectáreas de superficie regable, el 15,76 % del total nacional, según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico.

Caballero ha incidido en que el objetivo no es únicamente aumentar la superficie de regadío, sino avanzar hacia sistemas más eficientes. Según los datos facilitados por el Gobierno regional, Castilla-La Mancha utiliza un 5,5 % menos de agua para riego que la media nacional y se sitúa diez puntos por encima en eficiencia.