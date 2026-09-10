La Junta responde a Asaja ante la polémica por los incendios: "El que diga que no se puede cosechar está mintiendo"

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha respondido a la polémica de las restricciones de la cosecha ante el riesgo de incendios forestales. Durante un encuentro de trabajo con distintos responsables de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha asegurado que "el que esté diciendo que no se puede cosechar en la región miente".

Además, ha aclarado que, en casos como Guadalajara y Cuenca con la recogida de cereales en julio y agosto, cuando el riesgo es extremo" pueden firmar una declaración responsable y cosechar sin ningún problema".

La pasada semana, Asaja denunció que el Gobierno regional "pretendía elevar a rango de ley las prohibiciones de realizar trabajos agrícolas en el campo cuando el Índice de Propagación Potencial alcance niveles muy alto o extremo".

Según Gómez, no hay "ninguna medida adicional ni nada que se haya inventado en Castilla-La Mancha". "Son las mismas palabras y puntos y comas que lo que viene definido ya en la orden que se ha aplicado. No se pretende agobiar, prohibir o provocar una situación comprometida. Lo que se pretende es salvar a nuestros agricultores y a sus cosechas. Son medidas preventivas que no tienen mayor implicación", ha asegurado.

Asimismo, ha destacado que entiende algunas circunstancias, como en Guadalajara y Cuenca, donde la recogida de cosechas es en julio y agosto, momento en el que "hay situaciones de alto riesgo, muy alto o extremo".

"Entiendo que esa situación les pueda provocar algún problema más de organización, pero ellos saben que pueden firmar una declaración responsable con un contenido y que pueden cosechar sin ningún problema, salvo en las horas centrales del día", ha afirmado.

Y ha aclarado que en el caso de que se modificaran deben hacerse bajo "otro Real Decreto". De cambiar, Castilla-La Mancha no tendría "más remedio que transponer".

Pastoreo controlado

Por otro lado, ha anunciado que la próxima semana se publicará una convocatoria de ayudas por importe de 360.000 euros para fomentar el pastoreo controlado en áreas estratégicas de defensa frente a incendios forestales.

La iniciativa se conoce como 'ovejas bomberas' y utiliza el pastoreo de ganado para reducir la vegetación y el combustible disponible en zonas estratégicas, contribuyendo así a disminuir el riesgo de propagación de incendios.

Además, ha hecho una llamada a la prudencia, ya que aunque haya habido una bajada de temperaturas, la semana pasada hubo 32 incendios.

Reunión de Mercedes Gómez con la UME. Ángela Pulido Díaz

Colaboración entre administraciones

Durante el encuentro que Gómez ha mantenido este jueves con responsables de UME para analizar la gestión de las principales emergencias de esta campaña, ha afirmado que "se ha vuelto a demostrar que ante emergencias de gran magnitud la colaboración entre administraciones y la integración de capacidades son fundamentales".

"Cada incendio presenta unas circunstancias diferentes y nuestra obligación es adoptar en cada momento las decisiones que permitan ofrecer la mejor respuesta posible para proteger a la población, los bienes y nuestro patrimonio natural", ha afirmado.

Y se ha referido a la experiencia adquirida en el incendio de La Mierla y durante el complejo de fuegos que afectaron a Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Por ello, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales del Infocam y la colaboración de la UME.

"En La Mierla demostramos que Castilla-La Mancha cuenta con profesionales altamente cualificados y con capacidad para dirigir una emergencia de enorme complejidad, pero también que sabemos trabajar de forma coordinada con los recursos de otras administraciones cuando la situación lo requiere", ha afirmado.

Sobre los incendios que afectaron a Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, con la comunidad incorporándose a la Situación Operativa 3 y al Mando Operativo Integrado (MOPI), ha valorado que la Junta pusiera a disposición los recursos de Infocam a disposición del operativo conjunto.

Gómez ha detallado que en Almorox (Toledo), el incendio afectó a 247,81 hectáreas, de las cuales 245,66 fueron forestales, y movilizó 62 medios y 274 profesionales. Asimismo, el incendio de Burgohondo (Ávila) afectó a unas 1.100 hectáreas en La Iglesuela del Tiétar (Toledo) y movilizó 81 medios, 12 de ellos aéreos, y 338 efectivos.

Además, Infocam intervino tanto en territorio regional como en colaboración con el dispositivo de Castilla y León, además de participar en el incendio de San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

Reunión de Mercedes Gómez con la UME. Ángela Pulido Díaz

Reforzar el apoyo

Ante la reunión de este jueves, Gómez ha destacado la importancia de compartir las experiencias y lecciones aprendidas durante las grandes emergencias de esta campaña, con el objetivo de identificar buenas prácticas, mejorar los procedimientos y seguir reforzando la coordinación entre administraciones y dispositivos.

"Así avanzaremos en una respuesta cada vez más eficaz ante incendios forestales de gran complejidad como los que vivimos de cara a proteger a la ciudadanía y nuestro patrimonio natural", ha afirmado.

Por último, ha hecho balance de la campaña, señalando que desde el 1 de enero y hasta la fecha se han registrado 1.133 siniestros en el medio natural, tanto forestales como no forestales.

Del total, 951 -84 %- se han quedado en fase de conato, afectando a menos de una hectárea.

La superficie afectada asciende aproximadamente a 41.106 hectáreas de vegetación forestal y 4.911 hectáreas de vegetación no forestal.