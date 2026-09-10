ANPE celebra la atención psicológica a docentes agredidos y pide protección ante amenazas y acoso
El sindicato pide agilizar el protocolo y garantizar atención jurídica y psicológica inmediata.
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ANPE Castilla-La Mancha celebra el anuncio de la incorporación de asistencia psicológica a la Unidad de Atención al Profesorado (UAP) para docentes que hayan sufrido agresiones. Se trata de una reivindicación histórica de ANPE, al igual que lo fueron la Ley de Autoridad del Profesorado, que reconoce al docente como autoridad pública, y la propia creación de la UAP.
Para ANPE, contar con atención psicológica especializada es fundamental. No obstante, reclama que no se limite únicamente a los casos de agresión, sino que se extienda también a docentes que sufran amenazas, insultos, coacciones, acoso, denuncias falsas o agresiones digitales, circunstancias que tienen graves consecuencias personales y profesionales. Asimismo, el sindicato solicita reforzar la labor preventiva de la UAP, con actuaciones de orientación, prevención y sensibilización ante situaciones de conflictividad en los centros educativos.
En la misma línea, ANPE pide avanzar en el nuevo protocolo ante agresiones al profesorado, otra reivindicación que lleva más de veinte años demandando a través del Defensor del Profesor, servicio especializado de atención jurídica y psicológica ante situaciones de conflictividad, creado por ANPE hace dos décadas, y desde el que ha atendido y asesorado a más de 2.000 docentes en la región.
El sindicato valora los avances del borrador de este protocolo presentado, el pasado mes de junio, por la Administración, pero considera imprescindible agilizar y simplificar los procedimientos, garantizar atención jurídica y psicológica inmediata, establecer plazos de actuación, dotar de mayor seguridad jurídica y hacer efectiva la condición de autoridad pública y la presunción de veracidad del profesorado.
Asimismo, el protocolo debe proteger frente a agresiones procedentes no solo del alumnado, sino también de familias y otras personas, e incluir medidas específicas ante aquellas producidas por alumnado con necesidades educativas especiales.
Esta defensa del respeto y la dignificación de la labor docente se enmarca también en la campaña que ANPE ha lanzado este curso, dirigida al alumnado y a las familias, bajo el lema 'Tu respeto da valor a mi labor', con la que pretende sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de reconocer, respetar y respaldar la función del profesorado.
ANPE seguirá trabajando para conseguir una protección real, inmediata y efectiva del profesorado. Reforzar la autoridad de los docentes y garantizar su seguridad y bienestar es esencial para lograr centros educativos seguros y basados en el respeto y la convivencia.