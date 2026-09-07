Maestre acusa a Núñez de "intentar sacar tajada política" con Ceuta mientras "calla" si hay que defender a la región

La guerra de reproches entre PSOE y PP de Castilla-La Mancha a cuenta de Ceuta continúa. La vicesecretaria general de los socialistas castellanomanchegos y eurodiputada, Cristina Maestre, ha acusado este lunes a Paco Núñez de "intentar sacar tajada política" con la situación de la ciudad autónoma mientras, a su juicio, guarda silencio cuando toca defender los intereses de Castilla-La Mancha.

Maestre ha respondido así a las críticas que el presidente regional del PP viene dirigiendo durante los últimos días contra Emiliano García-Page por no haber participado en las concentraciones de apoyo a Ceuta celebradas el pasado miércoles y por no respaldar la estrategia de los populares para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Maestre ha considerado "inadmisible" que dirigentes políticos "que no tienen argumentos ni aspectos entre los que destacarse, se peguen a la rueda de las crisis".

La socialista ha acusado al PP de Castilla-La Mancha de hacer "seguidismo" y de aprovechar políticamente el conflicto. "Se prestan a sacar tajada política porque no tienen nada que decir que interese en Castilla-La Mancha", ha afirmado, antes de concluir que esta actitud "ya retrata lo que supone Núñez para esta región".

Maestre ha endurecido sus críticas al líder popular: "Solo saca la cabeza cuando hay un conflicto o un problema ajeno que puede importar en Castilla-La Mancha, pero que no supone trabajar día a día por lo que interesa en la región".

Agua, financiación y servicios públicos

La dirigente socialista ha puesto como ejemplos otros asuntos en los que, según sostiene, Núñez no ejerce esa misma presión política. "Calla cuando hay una crisis climática o cuando esta región reivindica intereses como el acceso al agua", ha señalado.

"Calló cuando estaba el Gobierno del PP, cuando se hacían derivaciones y calla ahora", ha añadido Maestre, que también ha reprochado al presidente del PP regional que no centre sus reivindicaciones en conseguir una financiación autonómica justa para Castilla-La Mancha.

A su juicio, esa financiación resulta fundamental para mantener los servicios públicos. "No le interesa defender cómo podemos mantener y preservar los servicios públicos, que es defendiendo una financiación justa", ha afirmado.

Maestre también ha advertido sobre el discurso "polarizante, xenófobo y racista" que, en su opinión, están utilizando las derechas contra la inmigración. Ha defendido que existe una "mayoría silenciosa" que no es racista y que entiende que la inmigración resulta necesaria para sectores como la agricultura, las empresas, las actividades económicas o los cuidados.

Con el inicio del nuevo curso político, Maestre ha situado la financiación autonómica entre las principales cuentas pendientes de Castilla-La Mancha para garantizar que sus ciudadanos estén en condiciones de igualdad con el resto de españoles.

Al mismo tiempo, ha reivindicado la gestión del Gobierno de Page y sus "grandes logros", que, según ha destacado, han permitido configurar a Castilla-La Mancha como una de las comunidades con "más credibilidad, más confianza para invertir y vivir" y con mayor crecimiento socioeconómico.

Maestre ha citado también la creación de empresas y puestos de trabajo y ha defendido la evolución de los servicios públicos pese al déficit de financiación que, según ha denunciado, sufre la región. "Se ha seguido cumpliendo con las obligaciones y compromisos a la hora de seguir apostando por servicios como el de una sanidad justa y adecuada", ha señalado.

"Todavía nos queda mucho por conseguir para que sea perfecta, pero sí que está en los mejores estándares, al igual que la actividad socioeconómica y los servicios sociales", ha concluido.