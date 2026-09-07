Castilla-La Mancha ya prepara las elecciones autonómicas de 2027: el logo del 23-M ha costado 18.100 euros

La maquinaria electoral de Castilla-La Mancha empieza a ponerse en marcha. A falta de más de ocho meses para que los ciudadanos acudan a las urnas, el Gobierno de Emiliano García-Page ya ha comenzado a contratar algunos de los servicios necesarios para organizar las próximas elecciones autonómicas, fijadas para el 23 de mayo de 2027.

El primer movimiento visible: el diseño del logo que identificará los comicios. La Junta de Comunidades ha adjudicado por 18.101,60 euros, IVA incluido, el contrato para crear la imagen corporativa de las elecciones a la empresa Atrezzo Publicidad S.L., con sede en Las Rozas (Madrid).

El expediente, tramitado por la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, incluye también la creación, bocetación y artes finales para la cartelería y la señalética de la sede de transmisión de las elecciones.

El objetivo, según recoge la resolución, es que todas las actuaciones y documentos relacionados con la celebración de los comicios cuenten con una identificación corporativa común.

La propia resolución deja claro que el diseño pretende identificar las actuaciones y documentos necesarios para la "correcta celebración" de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha del 23 de mayo de 2027, una fecha en la que los ciudadanos de la región también votarán a sus alcaldes y alcaldesas.

Tres empresas presentaron ofertas

La Junta solicitó presupuesto a tres empresas. TSON Comunicación y Publicidad presentó una oferta de 18.113,70 euros; Atrezzo Publicidad, de 18.101,60 euros; y Cartom Comunicación, de 18.125,80 euros, todas ellas con el IVA incluido.

Finalmente, la Administración consideró que la propuesta de Atrezzo era la mejor en términos de calidad y precio y le ha adjudicado directamente el contrato.

El expediente se ha tramitado como contrato menor y de forma anticipada. Esto significa que la adjudicación queda condicionada a que exista crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Junta para 2027.