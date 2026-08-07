Transición Ecológica autoriza dos nuevos trasvases al Segura: 60 hectómetros cúbicos en agosto y otros 27 en septiembre

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS), integrada por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de los organismos de gestión de las cuencas implicadas, ha autorizado un trasvase de 60 hectómetros cúbicos (hm3) para agosto y otro de 27 hm3 para septiembre.

La decisión se ha adoptado tras constatar que, a fecha de 1 de agosto, los embalses de cabecera almacenaban un volumen efectivo de 1.312,5 hectómetros cúbicos, una cifra que —según las reglas de explotación del trasvase— corresponde al nivel 1.

De cara a septiembre, la aplicación semestral de estas normas prevé la entrada del sistema en nivel 2, una situación que previsiblemente se mantendrá durante el resto del semestre.

De esta manera, se ha autorizado un trasvase de 60 hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, correspondiente a agosto y en aplicación de la normativa vigente.

Asimismo, con base en la aplicación semestral de la regla de explotación, se ha aprobado un trasvase de 27 hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, correspondiente a septiembre.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha informado de la superficie inundada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y ha solicitado 1,1 hectómetros cúbicos para garantizar los abastecimientos a través de la Tubería Manchega durante agosto. Para septiembre, la petición asciende a otros 0,9 hectómetros cúbicos.

A su vez, la Comisión de explotación también ha aprobado este viernes los presupuestos anuales de explotación del canal del trasvase Tajo-Segura.

Paso adelante para los ribereños

Por otro lado, Transición Ecológica ha detallado que durante la reunión la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado de los avances en relación con el proyecto de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca).

El proyecto, financiado con fondos del Ministerio y ejecutado por la CHT, comenzó en julio las pruebas de elevación de agua desde la toma principal de Morillejo (Guadalajara) hasta la balsa de la planta potabilizadora.

La puesta en marcha definitiva de esta actuación requiere, además, la adaptación a la normativa sectorial del conjunto de líneas eléctricas que proporcionan energía al sistema y el desarrollo de las pruebas para la comprobación del resto de conducciones y equipos.