Page pide no hacer demagogia del incendio de Guadalajara: "La culpa no es de los agricultores, sino de quien incumple la ley"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido que no se haga demagogia y que "no nos distraigamos en debates políticos" acerca del incendio forestal que afecta a la Sierra Norte de Guadalajara, que ha obligado a evacuar a 11 municipios y que se mantiene en nivel 2 de emergencia.

El líder autonómico ha afirmado que ahora mismo "solo importa atajar" el fuego y ya llegará el momento de esclarecer las causas. "Creo que ahora mismo no ayuda. Además, la Guardia Civil tiene muy claro exactamente lo que pasó, pero tendrá que informar. Que nadie se confunda y quiera entrar en la demagogia y en el populismo político que inunda España en todos los frentes, tampoco en el de los incendios", ha expresado desde el puesto de mando avanzado fijado en Tamajón.

Page ha abogado por no señalar a colectivos concretos, ya que la culpa de los incendios solo la tiene "quien incumple la ley". "La culpa no es de los agricultores, los ganaderos, los consejeros, los médicos o los periodistas. No depende de la profesión, la condición política o la raza. A mí personalmente me la traen al fresco las ideas de quien pueda estar en el inicio del incendio. La tiene quien no cumple la ley", ha afirmado.

Al respecto, ha expresado que, si se demuestra una responsabilidad personal de alguien, la Junta no mirará a otro lado. "Se aplicará la ley para todo el mundo. Nosotros no solo nos sumaremos como administración en la acusación, sino que particularmente tomaremos acciones judiciales a la menor duda que tengamos. Ojalá de verdad que esto no pueda cargar sobre la conciencia de nadie", ha afirmado.

Agradecimiento

El líder regional ha querido aprovechar para recordar el incendio de Guadalajara de hace 21 años. "El mejor homenaje realmente a estas víctimas es que de este incendio y de todos los demás podamos decir precisamente que se han evitado los fallecimientos", ha asegurado.

También ha agradecido al Rey Felipe VI que se haya interesado por la situación y ha detallado que han estado hablando esta misma tarde "largo y tendido" sobre los pormenores del incendio, su proyección, su evaluación y la seguridad y protección de los ciudadanos.

Asimismo, ha dado las gracias a la "ingente cantidad de recursos" que se han movilizado, asegurando que la estrategia que los técnicos están dirigiendo "es la acertada".

"Han conseguido lo primero, que es salvar todas las vidas humanas y no ha habido prácticamente ni siquiera ninguna atención médica. Se han producido los desalojos con total normalidad", ha afirmado.

"No curiosear"

Por último, ha pedido a la gente que "no se acerque a curiosear" porque pueden distraer la atención de los servicios profesionales que se encuentran trabajando en las labores de extinción.

"Pueden quedar muchas horas, probablemente días para poder dar el incendio por extinguido. Lamentablemente es una zona muy rica desde el punto de vista forestal, muy difícil porque tiene escarpados y con profundidades complicadas. Hago una llamada a la prudencia de la ciudadanía", ha sentenciado.