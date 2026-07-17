Núñez reprocha al Gobierno regional su rechazo a un pacto por los mayores consensuado con diferentes asociaciones

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que Emiliano García-Page haya rechazado el pacto por los mayores presentado por el PP, una iniciativa elaborada a través del diálogo con asociaciones, entidades y profesionales vinculados a la atención de las personas mayores.

"Esperábamos que el Gobierno debatiera nuestras propuestas, planteara mejoras o mostrara su disposición a alcanzar un gran acuerdo por los mayores de Castilla-La Mancha. Sin embargo, lo único que ofreció fue confrontación y rechazo", ha señalado.

En este sentido, Núñez ha recordado que el documento fue consensuado con los colectivos con el objetivo de impulsar medidas que mejoren la atención a la dependencia, la calidad de vida de las personas mayores, el envejecimiento activo y nuevas fórmulas de vivienda adaptadas a sus necesidades.

Para el líder de la oposición resulta "incomprensible" que el Gobierno regional rechazara una iniciativa construida de la mano de la sociedad civil y de quienes conocen de primera mano la realidad de los mayores castellanomanchegos.

Núñez ha asegurado que el PSOE "renunció al consenso" y desaprovechó la oportunidad de alcanzar un acuerdo en una materia que debería situarse al margen de la confrontación política.

"Cuando se trabaja con quienes están cada día al lado de nuestros mayores, lo lógico es que el Gobierno escuche, dialogue y busque acuerdos. Page hizo exactamente lo contrario", ha señalado.

Aun con el voto en contra del PSOE, el Partido Popular mantendrá su compromiso con las personas mayores y con las entidades que han participado en la elaboración del pacto, según ha indicado Núñez. "El acuerdo al que hemos llegado con la sociedad civil va en serio. Será la hoja de ruta de un Gobierno del PP porque creemos en una forma distinta de hacer política, escuchar, dialogar y cumplir los compromisos adquiridos", ha afirmado.

Núñez ha insistido en que las políticas dirigidas a los mayores serán una prioridad para el PP de Castilla-La Mancha, apostando por mejorar la atención a la dependencia, reforzar los recursos asistenciales, impulsar el envejecimiento activo y garantizar una atención más cercana y de mayor calidad para las personas mayores de la región.

Apoyo a Caudete

Núñez ha ensalzado el peso económico, social e histórico de Caudete, uno de los municipios más importantes de la provincia de Albacete, y ha subrayado su carácter estratégico como nexo entre Castilla-La Mancha y el Levante.

"Caudete no puede seguir siendo tratada como el final de la región. Es una puerta de entrada al Mediterráneo, un punto clave para las relaciones comerciales e industriales y un ejemplo del enorme potencial de la Castilla-La Mancha periférica", ha afirmado.

Además, ha lamentado el abandono que sufre la localidad por parte del Gobierno regional, denunciando la falta de inversiones, de atención institucional y de proyectos para un municipio que considera fundamental para el desarrollo de la comunidad autónoma.

"Cuando sea presidente de Castilla-La Mancha, Caudete volverá a tener un interlocutor directo en el Gobierno regional. Esta localidad contará con la atención que merece y trabajaremos de la mano del Ayuntamiento y del Partido Popular para impulsar su desarrollo económico y social", ha remarcado.

Solidaridad con los afectados en el incendio de Guadalajara

El presidente regional del PP también ha mostrado su apoyo y ha trasladado la solidaridad de su partido a los vecinos y municipios afectados por el incendio forestal que todavía continúa activo en la provincia de Guadalajara.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los servicios de extinción, los efectivos de emergencia y la UME, y ha lamentado el importante daño medioambiental que está provocando el fuego.