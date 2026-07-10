Un presunto robo de cable en Toledo provoca nuevos retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid-Toledo y Madrid-Andalucía registran retrasos por una incidencia en la señalización como consecuencia de un posible robo de cableado en la comarca toledana de la Sagra, según ha informado Adif.

El gestor ferroviario ha detallado que están trabajando para solucionar "a la mayor brevedad" esta incidencia, que también se vivió este pasado martes y el miércoles, en otras dos situaciones distintas.

De hecho, Adif explicó el pasado miércoles que en la última semana se había registrado un aumento de los robos de cable ferroviario, un total de nueve incidencias en todo el país "relacionadas con este tipo de actos vandálicos", tres de las cuales en el corredor sur de alta velocidad.

⚠️ Por un posible robo de cable entre Mora y Orgaz y La Sagra que afecta en los sistemas de señalización, se están registrando retrasos en los trenes de alta velocidad Madrid-Toledo y Madrid-Andalucía

👷 Se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad… — INFOAdif (@InfoAdif) July 10, 2026

Así, incidió en que estos tres robos del corredor sur se concentraban en la misma zona: entre Urda (Toledo), Malagón (Ciudad Real) y Ciudad Real.

De hecho, es entre la estación de Urda y la comarca de la Sagra donde se registra esta incidencia, que afecta a los trenes con destino o procedencia Andalucía y también en la línea Madrid-Toledo.

Adif insistió en que en esta área y alrededores contaba con tres patrullas de vigilancia, aunque advirtió de que iba a reforzar los efectivos con otras dos patrullas adicionales, trabajando de forma coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar unas acciones que "repercuten irremediablemente en cortes de circulación prolongados y molestias a los viajeros".