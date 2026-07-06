El LXII Festival Internacional de Folklore de Alcázar de San Juan incluirá la actuación de un grupo de Corea del Sur

El certamen se ha presentado en el Museo Casa del Hidalgo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

El Museo Casa del Hidalgo de Alcázar de San Juan ha acogido este fin de semana la presentación del tradicional evento que cada verano marca el calendario de la localidad: el LXII Festival Internacional de Folklore.

Se trata de una de las actividades estrella que se podrá disfrutar desde el 11 hasta el 17 de julio en la plaza de toros y que, junto con la Gala Internacional de Folklore, convertirán a Alcázar de San Juan en el epicentro de las muestras del folclore nacional e internacional de más alto nivel.

El festival, que logra sorprender al público con el prestigio y el nivel de las agrupaciones invitadas, contará con la participación del grupo surcoreano ¡The Yong In Folk Arts Troupe!, también con las del Grupo Folklórico 'Virgen de la Vega' o el Grupo Folklórico 'Sabor Añejo'.

La alcaldesa Rosa Melchor y los concejales Gonzalo Redondo, Patricia Benito y Paco García-Navas junto con otros miembros de la Corporación Municipal, han asistido a la presentación y han acompañado a la Asociación de Coros y Danzas de Alcázar de San Juan y a su presidente, Jesús Guzmán, como promotores de esta actividad para agradecerles su papel de anfitriones.

Melchor le ha deseado a la asociación que sigan acumulando ediciones celebrando "nuestra identidad y nuestra historia". Por su parte, la asociación ha entregado reconocimientos a distintas personas por su contribución al Patrimonio Cultural Inmaterial en Alcázar de San Juan.