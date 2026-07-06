Las Jornadas Condales de Fuensalida, "seña de identidad" de un municipio "referente de la cultura, historia y convivencia"

Las calles de Fuensalida han sido, este fin de semana, el escenario de las V Jornadas Condales, uno de los grandes acontecimientos culturales del municipio. Una festividad que, según su alcalde, ha contado con una participación extraordinaria de los vecinos y visitantes y ha terminado con un balance muy positivo.

José Jaime Alonso, intendente de Fuensalida, ha asegurado que "las Jornadas Condales son ya una seña de identidad" del municipio toledano y que desde el ayuntamiento seguirán "trabajando para que continúen creciendo en calidad y participación".

"Durante estos días, Fuensalida ha vuelto a ser un referente de la cultura, de la historia y de la convivencia, recibiendo a miles de personas" ha expresado Alonso poniendo en valor la importancia del evento en el impacto de la economía local: "Han supuesto un importante impulso para nuestros comercios y establecimientos hosteleros, además de proyectar la imagen del municipio como un destino atractivo".

Las V Jornadas Condales de Fuensalida. Ayuntamiento de Fuensalida.

El alcalde no se ha olvidado de "el trabajo, el esfuerzo y la ilusión de todas las personas que han hecho posible estas Jornadas Condales", ha declarado agradeciendo su participación. "Cuando un pueblo trabaja unido, los resultados siempre son positivos" ha expresado poniendo en valor a los comercios, los artesanos, los voluntarios, los trabajadores municipales, la hostelería, las empresas colaboradoras y las asociaciones locales que han estado implicadas.

Alonso se ha mostrado satisfecho con esta festividad y ha subrayado que "han vuelto a demostrar que Fuensalida es un pueblo orgulloso de su historia, de sus tradiciones y de su gente" y han sido "el mejor ejemplo de lo que somos capaces de conseguir entre todos".

"Fuensalida tiene una historia de la que sentirnos profundamente orgullosos y nuestra obligación es conservarla, difundirla y acercarla a las nuevas generaciones" ha señalado asegurando que uno de los principales objetivos de su Equipo de Gobierno es seguir impulsando iniciativas que recuperen y divulguen la historia del municipio.