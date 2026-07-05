Núñez asegura que "compartirá" el modelo liberal reformista de Moreno en Andalucía cuando presida Castilla-La Mancha

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, asiste a la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de Andalucía. PP CLM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este domingo que "compartirá el modelo de liberalismo reformista" de Juanma Moreno en Andalucía cuando "en un año" sea presidente de la Junta de Comunidades para así dejar atrás "un socialismo ya agotado".

Así lo ha dejado de manifiesto desde Sevilla donde ha asistido a la toma de posesión de Moreno Bonilla como presidente de la región andaluza. En este marco, se ha comprometido a poner en marcha una gestión "honesta, eficaz y de compromiso con nuestra tierra" que le ha sentado "muy bien" a los andaluces, ha reseñado.

En este sentido, Núñez se ha referido a políticas de bajada de impuestos como el impuesto a la renta, el impuesto de transmisiones patrimoniales o el de actos jurídicos documentados, encaminado a favorecer la adquisición de una vivienda. También ha recordado su intención de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones.

Asimismo, ha subrayado que apostará por la transformación de la agricultura y la ganadería en industria agroalimentaria prominente, algo que "compartiremos con Andalucía", al igual que la necesidad de generar infraestructuras que conecten el sur de Europa e impulsen el crecimiento de ambas comunidades autónomas.

Finalmente, se ha mostrado confiado en que Castilla-La Mancha se sumará al "modelo de fortaleza, competitivo y de atracción de la inversión" que "ya funciona en las regiones gobernadas por el PP".