La tubería manchega llevará agua desde septiembre a los pueblos conquenses del trasvase Tajo-Segura

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado la puesta en servicio del ramal de la tubería a la llanura manchega de los Núcleos Poblacionales Inmediatos al acueducto Tajo-Segura en septiembre.

Los municipios beneficiados serán Montalbo, Atalaya del Cañavate, Cañada Juncosa, Castillo de Garcímuñoz, Cervera del Llano, El Hito, La Almarcha, Montalbo, Palomares del Campo, Torrejoncillo del Rey, Torrubia del Castillo, El Cañavate, Villarejo de Periesteban y Villares del Saz -todos ellos de la provincia de Cuenca-.

Martínez Guijarro ha recordado que en estas localidades había infraestructura construida "que no se ha estado usando y que va a empezar a funcionar ahora tras años de trabajo".

Asimismo, ha indicado que la garantía de suministro en cantidad y calidad para los municipios de la región es una de las prioridades del Gobierno de Emiliano García-Page. "Contar con agua supone el desarrollo social y también económico del territorio", ha expresado.

Críticas del PP

Sobre las críticas del PP de Guadalajara a la tubería de la llanura manchega, ha expresado que se trata de "una infraestructura a la que tenemos que sacar la máxima rentabilidad posible para garantizar el abastecimiento de miles de habitantes de la región".

"Manifiestan un profundo desconocimiento de la realidad de la región. La tubería no puede compararse con los sistemas de regadío que tienen en Levante", ha sentenciado.