Page será tajante en el Comité Federal del PSOE: "Es inmoral mercadear con privilegios pactados con independentistas"

Emiliano García-Page saluda a un robot durante la inauguración de la planta de procesado de pistacho Agróptimum en Villanueva de la Jara (Cuenca).

Veinticuatro horas antes de la celebración del Comité Federal que el PSOE de este sábado, el presidente de Castilla-La Mancha y principal opositor interno de Pedro Sánchez, Emiliano García-Page, ha comenzado a fijar posiciones y ha avanzado que parte de su intervención girará en torno a la propuesta "inmoral" de financiación autonómica pactada por su partido con ERC.

"No vamos a aceptar, bajo ningún concepto, que se mercadee con el principio de igualdad en favor de privilegios pactados con los independentistas", ha asegurado durante una intervención en la inauguración de una planta de procesado de pistacho puesta en marcha por la empresa Agróptimum en Villanueva de la Jara (Cuenca).

El barón castellanomanchego ha precisado que "proyectos como este", en referencia a Agróptimum, le dan "mucha moral" en tiempos en los que "la moral se esconde mucho y algunos, literalmente, la pisotean".

De ahí que haya puntualizado que "mañana y no solo mañana" dejará claro que "no vamos a aceptar que se abra paso algo que me parece inmoral", en alusión al pacto con ERC.

Rechazo a la ordinalidad

Desde que María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda, presentó en público la nueva propuesta de financiación, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado frontalmente en contra por considerarlo un "modelo a la carta" para que Cataluña reciba más dinero que el resto de territorios.

Este rechazo al principio de ordinalidad recogido en el acuerdo, lo trasladaba este lunes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el encuentro que mantuvo con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Tras la cita, Ruiz Molina lamentaba tener que haber acudido al Ministerio sin "saber la cuantía que recibirá el conjunto de las comunidades para conocer nuestra situación respecto a la media" respecto a una propuesta que, por otra parte, daba por muerta ante la oposición de Junts a convalidarla en el Congreso de los Diputados.

"Es necesario que este asunto se trate con más transparencia para trasladar a los ciudadanos la situación en la que queda Castilla-La Mancha", puntualizaba.

Uno de los pocos detalles que según Ruiz Molina quedó claro del encuentro fue la "ocurrencia" de incluir en el sistema el Fondo de Compensación Interterritorial.

A la hora de ejemplificar un modelo que tildó de "injusto y regresivo", citaba los "fondos a la carta" incluidos por el Ministerio de Hacienda como el del 75 % del IVA pyme que "otorga 2.000 millones de euros a Cataluña" o el fondo de cambio climático que solo afecta a "las comunidades del mediterráneo, como si el resto de comunidades no tuviésemos impactos negativos" derivados de la meteorología en referencia a los incendios forestales o la borrasca Filomena.

Por contra, el consejero recordaba que el proyecto de financiación "no garantiza el coste real que supone para las comunidades autónomas prestar los servicios públicos esenciales" teniendo en cuenta variables como la dispersión geográfica o la superficie.