Entró en vigor: el calendario laboral de 2027 en Castilla-La Mancha queda aprobado e incluye festivos y puentes

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al calendario laboral para el año 2027. Como es habitual, el nuevo almanaque autonómico contará con un total de 12 festivos de carácter nacional y regional, destacando especialmente por la concentración de varias festividades en lunes.

Esta distribución facilitará el descanso de los trabajadores castellanomanchegos a través de cuatro puentes y un potencial "macropuente" de cinco días en el mes de diciembre.

Según ha informado en rueda de prensa la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, la aprobación de este decreto se ha llevado a cabo tras la correspondiente audiencia con las organizaciones sindicales y empresariales de la región.

Así queda el calendario

1 de enero (viernes): Año Nuevo

6 de enero (miércoles): Día de Reyes

25 y 26 de marzo: Jueves Santo y Viernes Santo

1 de mayo (sábado): Día de las Personas Trabajadoras

27 de mayo (jueves): Corpus Christi

31 de mayo (lunes): Día de Castilla-La Mancha

12 de octubre (martes): Día de la Fiesta Nacional

1 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos

6 de diciembre (lunes): Día de la Constitución

8 de diciembre (miércoles): Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado): Navidad

Novedades

Entre las principales novedades del diseño de 2027 destaca la reestructuración de la Semana Santa. El calendario autonómico ha eliminado el Lunes de Pascua como día festivo en la región, reduciendo el periodo no laborable a las jornadas tradicionales de Jueves Santo y Viernes Santo, que se celebrarán los días 25 y 26 de marzo respectivamente. Con este cambio, la Semana Santa oficial quedará configurada en cuatro días consecutivos de libranza.

Por el contrario, la segunda mitad del año se presenta altamente favorable para el sector laboral. Tanto el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) como el Día de la Constitución (6 de diciembre) caerán en lunes, lo que generará fines de semana prolongados de tres días.

Este último festivo dará pie a la estructura de descanso más destacada del año: al situarse el Día de la Constitución en lunes y el Día de la Inmaculada Concepción el miércoles 8 de diciembre, aquellos trabajadores que puedan vincular el martes 7 disfrutarán de un macropuente de cinco jornadas consecutivas de descanso, sumando el fin de semana previo.

Un beneficio similar ocurrirá a finales de mayo, ya que el Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo) también se celebrará en lunes, permitiendo otro fin de semana largo que coincidirá estrechamente con la celebración del Corpus Christi el jueves 27 de mayo.

El debate del Corpus

El impacto de otras festividades tradicionales será notablemente menor para los sectores educativo y laboral que descansan habitualmente los fines de semana. Es el caso del Día de las Personas Trabajadoras (1 de mayo) y el día de Navidad (25 de diciembre), que en 2027 coincidirán en sábado, por lo que pasarán prácticamente desapercibidos en los cuadrantes laborales estándar.

Previsiblemente, la inclusión del Corpus Christi volverá a ser objeto de análisis. El Ejecutivo regional ha decidido mantenerlo como festivo autonómico el jueves 27 de mayo pese a tratarse de una celebración tradicionalmente muy vinculada a la ciudad de Toledo y a municipios específicos como Elche de la Sierra, Camuñas o Lagartera.

Esta decisión, ya tradicional en la comunidad, suscita anualmente discrepancias entre diversos colectivos económicos y sociales de la región que no se sienten representados por la festividad.

A las jornadas inhábiles reguladas por el Estado y la comunidad autónoma se deberán sumar, como es habitual, los dos festivos de carácter local que determine de manera independiente cada ayuntamiento.