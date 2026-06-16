Núñez promete una reforma fiscal si llega a la presidencia de Castilla-La Mancha: menos impuestos y burocracia

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este martes la reforma fiscal que su partido pondrá en marcha dentro de un año si consigue desahuciar del Palacio de Fuensalida a Emiliano García-Page.

Ha sido durante la asamblea general de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha cuando Núñez ha desgranado los tres pilares de este cambio normativo. Por un lado, ha destacado que "reducir las cargas fiscales es absolutamente fundamental, ya que cada euro que se reduce se destina a inversión y nuevos contratos".

Por otro lado, ha argumentado que esta reforma también traería un claro recorte de la burocracia. "Hay que afrontar sin ningún tipo de rubor una auditoría desde el punto de vista legislativo", ha insistido.

Finalmente, ha tildado de "fundamental" que haya una atención permanente a la empresa familiar. "La administración tiene que estar al servicio de la actividad económica porque la economía está al servicio de la sociedad", ha añadido.

Núñez ha reivindicado que las empresas familiares suponen más del 91% del tejido industrial en la región y que además, generan el 85% del empleo y la riqueza. "En Castilla-La Mancha podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que si la empresa familiar parase, se pararía la economía de la región", ha asegurado.

Asimismo, Núñez ha puesto el foco en los desafíos a los que se enfrenta este sector como el relevo generacional, la digitalización, la internacionalización, la captación de talento, el absentismo laboral o la falta de mano de obra. En este sentido, se ha comprometido a dar respuesta a estas barreras dentro de un año si logra ser presidente de Castilla-La Mancha.