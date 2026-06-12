Asaja y UPA buscan "consenso político" en las Cortes de Castilla-La Mancha para parar el IV ciclo del agua

Las organizaciones agrarias ASAJA y UPA han anunciado que llevarán a las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa conjunta con el objetivo de lograr el apoyo de PP, PSOE y Vox para paralizar el IV Ciclo de Planificación Hidrológica y "devolver a los corrales" este proceso de planificación del agua.

La propuesta, presentada este jueves por los secretarios regionales de ASAJA, José María Fresneda, y de UPA, Julián Morcillo, pretende además impulsar una posición común que permita "forzar a Bruselas" a prorrogar la Directiva Marco del Agua, en un contexto que ambos consideran clave para el futuro del sector agrario en la región.

Según han explicado, la intención es crear una comisión parlamentaria en las Cortes regionales que analice esta iniciativa y que posteriormente sea debatida y aprobada en pleno, con la aspiración de sumar también el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias.

Fresneda ha defendido que, pese a haber presentado alegaciones al IV Ciclo de Planificación, estas medidas "no son suficientes" y ha apelado a la implicación directa de las instituciones: "A ver si con la fuerza del pueblo que radica en las Cortes y con la voluntad de los tres partidos políticos, lo conseguimos", ha señalado.

"Medidas perjudiciales"

El dirigente de ASAJA ha llegado a plantear la necesidad de "crear un movimiento social devastador" que permita blindar la gestión del agua frente a intereses políticos.

Por su parte, Julián Morcillo ha reclamado a los partidos políticos que se tomen en serio la situación y ha advertido de que el sector agrario ejercerá "la labor de convencer a nuestros políticos", al considerar que las medidas previstas son "tremendamente perjudiciales" para Castilla-La Mancha.

"Lo que viene es tan perjudicial para esta región que se lo deben de tomar en serio", ha afirmado Morcillo, quien ha rechazado lo que considera "regates cortos" en el debate político sobre el agua. La iniciativa abre ahora un nuevo escenario de negociación en torno a la gestión hídrica en la región, en un contexto de creciente tensión entre sectores agrarios e instituciones europeas en torno a la planificación del recurso.