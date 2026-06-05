Page teme que la investigación contra Leire Díez incluya la "imputación" del PSOE: "Sería injusto y un boquete tremendo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a la dirección del PSOE levantar un muro de contención que contribuya a frenar la escalada derivada de la investigación de las supuestas cloacas que organizaba Leire Díez. "La dirección del partido tiene que asumir la responsabilidad de impedir que la causa pueda afectar al conjunto de la organización judicialmente", ha asegurado.

Page ha urgido a Ferraz a "evitar que pueda haber una imputación al conjunto de la organización", una posibilidad que desencadenaría un escenario insólito que para los socialistas "sería, probablemente, lo más grave de lo que yo recuerdo".

El jefe del Ejecutivo regional ha insistido en la querella contra Díez como forma de salvaguarda de los intereses del partido. El toledano cree que los dirigentes y afiliados del PSOE han sido "perjudicados por un grupo de personas que realmente nos están haciendo un agujero, un boquete tremendo".

A menos de un año de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, el temor de Page es que la causa que investiga el trabajo de los fontaneros pueda "ir dirigida contra toda la organización".

El líder de los socialistas de Castilla-La Mancha entiende que "sería enormemente injusto que todos arrastremos esa causa". En todo caso, cree "posible" que Pedro Sánchez desconociera lo que ocurría en este caso. "La política es muy compleja: hay muchísima gente a nuestro cargo y yo no siempre me he enterado de muchas cosas".

Desde la única región que el PSOE gobierna con mayoría absoluta se atisba "una hemorragia política y judicial y se tiene que atajar". El primer paso "es querellarse y dejar muy claro que cada uno estamos en una posición distinta".

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