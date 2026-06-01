Un sondeo de NC Report otorga 13 escaños al PP de Paco Núñez, que podría gobernar Castilla-La Mancha con el 'sí' de Vox

El bloque de centroderecha podría arrebatar al socialista Emiliano García-Page la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha si las elecciones autonómicas se celebrasen en este momento, siempre y cuando PP y Vox sumasen fuerzas, bien vía investidura o mediante un gobierno de coalición.

Así lo apunta una encuesta de NC Report encargada por el PP castellanomanchego, realizada entre el 6 y el 20 de mayo mediante 2.500 entrevistas telefónicas, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Según este sondeo, de celebrarse ahora las elecciones, el PSOE pasaría de los 17 diputados actuales a 15, mientras que el PP de Paco Núñez subiría de 12 a 13 y Vox de 4 a 5. De este modo, la suma del centroderecha alcanzaría los 18 escaños, uno por encima del listón de la mayoría absoluta, y se produciría un cambio de gobierno.

En porcentaje de voto, los socialistas bajarían del 45 % obtenido en 2023 al 40,3 %, mientras que el PP avanzaría del 33,7 % al 35,1 % y Vox escalaría del 12,8 % al 15,9 %, consolidándose como tercera fuerza regional.

De esta forma, las dos fuerzas conservadoras sumarían un 51 % de las papeletas, casi 11 puntos por encima del PSOE de Page, que seguiría ganando las elecciones, aunque sin la holgura suficiente para conservar la mayoría absoluta y, por tanto, el Gobierno regional por cuarta legislatura consecutiva.

De confirmarse estos datos, Paco Núñez podría lograr dentro de un año, cuando se celebren los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2027, su objetivo de alcanzar la Presidencia de la Junta de Comunidades tras dos intentos fallidos en 2019 y 2023.

El sondeo de NC Report choca frontalmente con otro reciente estudio demoscópico elaborado por Idus3 por encargo del PSOE castellanomanchego, que dibuja un panorama opuesto. Esa encuesta, tal y como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, concede a los socialistas 18 escaños —uno por encima de la mayoría absoluta—, reduce al PP a 10 y otorga a Vox 5.

Movimiento del voto

La encuesta que maneja el PP regional detalla también cómo se movería el voto respecto a las autonómicas de 2023. El PSOE perdería 68.166 votantes netos, bajaría 4,7 puntos y cedería dos escaños, uno en Toledo y otro en Ciudad Real, aunque seguiría siendo la fuerza más votada en todos los grupos de edad.

Page conservaría al 81,2 % de sus antiguos votantes, pero sufriría una fuga del 18,8 %, principalmente hacia la abstención (8,1 puntos) y, en segundo lugar, hacia el PP (6,7 %).

El PP de Paco Núñez registraría un avance moderado, pero suficiente para transformar votos en poder institucional: ganaría 1.624 votantes netos y subiría 1,5 puntos, del 33,7 % al 35,1 %, lo que se traduciría en un escaño adicional hasta alcanzar los 13.

Los populares fidelizarían al 83,3 % de su electorado de 2023. Del 16,7 % que se marcharía, la mayor parte se dirigiría hacia Vox (10,6 %) y hacia la abstención (4,2 %).

Su nueva base electoral procedería en un 82,9 % de votantes del PP, pero incorporaría también apoyos procedentes del PSOE (8,9 %) y de Vox (4,6 %), además de un 2,2 % de nuevos votantes.

Vox sería, según NC Report, la formación que más crecería en términos relativos: sumaría 26.894 votos netos, pasaría del 12,8 % al 15,9 % y ganaría un diputado, hasta alcanzar los 5.

Mantendría al 81,8 % de quienes le apoyaron en 2023 y vería cómo el 18,2 % restante se repartiría con especial intensidad hacia el PP.

Su electorado actual se nutriría mayoritariamente de votantes fieles (68,6 %), pero también de antiguos votantes del PP (23,3 %) y, en menor medida, del PSOE (5,1 %), además de un 3,1 % de nuevos votantes.

El espacio situado a la izquierda del PSOE aparece fragmentado en el informe de NC Report y con menor peso que en 2019. La antigua Unidas Podemos, que en 2023 ya se quedó sin representación con un 4,2 %, desaparece como sigla y la encuesta desglosa ahora Sumar-IU (3,2 %) y Podemos (1,5 %), sin que ninguna de las dos marcas alcance representación parlamentaria.

Voto por edades

En clave sociológica, el sondeo encargado por el PP de Castilla-La Mancha muestra un patrón claro por edades: el PSOE es el partido más votado en todas las franjas, pero con ventajas muy distintas.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, los socialistas se quedarían en el 17,5 %, el PP en el 14,5 % y Vox en el 14 %, en un escenario cercano al triple empate al que se superpondría una abstención disparada del 46,2 %.

A partir de los 45 años se consolidaría un bipartidismo más clásico: el PSOE subiría hasta el 28,2 % entre los ciudadanos de 45 a 64 años y al 32 % entre los mayores de 65, mientras que el PP escalaría al 25,2 % y al 29,5 %, con un Vox más débil (9,5 % y 5,2 %, respectivamente).

La abstención castigaría al PSOE

El comportamiento de los nuevos electores y de quienes se abstuvieron en 2023 es otro de los elementos que explicaría el empate por bloques que dibuja el sondeo popular.

Entre quienes no votaron en las últimas autonómicas y ahora sí lo harían, el PSOE captaría el 37,2 %, el PP el 27,1 % y Vox el 17,1 %, mientras que el resto se repartiría entre otras candidaturas, Sumar-IU (4,8 %) y Podemos (2,1 %).

En sentido inverso, más de la mitad de los ciudadanos que optarían por la abstención si las elecciones se celebrasen hoy procederían del PSOE (54,8 %), frente a un 21,2 % que vendría del PP y porcentajes menores de Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y otros partidos.

Page y Núñez, aprobados

En el terreno de los liderazgos, NC Report constata que los castellanomanchegos aprueban tanto a Emiliano García-Page como a Paco Núñez y que ambos dirigentes gozan de un nivel de conocimiento prácticamente universal.

El presidente regional es conocido por el 96,8 % del censo y obtiene una nota media de 5,4 sobre 10, mientras que el líder del PP alcanza una notoriedad del 94,4 % y logra una valoración media de 5,1.

Llama la atención que Page y Núñez empaten con una nota de 5 entre el electorado más joven, el de 18 a 29 años, y que el socialista solo supere en una décima al popular tanto en el grupo de edad de 30 a 44 años (5,3 frente a 5,2) como en el de 45 a 64 años (5,4 frente a 5,3). Sin embargo, los votantes de más de 65 años decantarían la balanza hacia el lado del político toledano, al que otorgarían un 5,7, mientras que dejarían al almanseño en el 4,9.

Muy por detrás aparecen David Moreno y José Luis García Gascón, conocidos por el 47,6 % y el 49,4 % de los electores, respectivamente, y con calificaciones medias por debajo del aprobado, en el entorno del 4.

Ficha técnica

Universo de la muestra: Censados.

Dimensión de la muestra: 2.500 entrevistas.

Margen de error: 2,00 % para los datos globales y un nivel de confianza del 95,5 % dos sigma y p/q = 50/50.

Muestreo: Selección aleatoria proporcional de los entrevistados por tablas de números aleatorios y cuotas.

Técnica de entrevista: Metodología CATI. Llamadas telefónicas (móviles y fijos).

Fecha del trabajo de campo: 6 al 20 de mayo de 2026.