Núñez reta a Page a demostrar si está "con Sánchez o con España": "Sus senadores deben reprobar hoy al presidente"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado este miércoles a Emiliano García-Page de protagonizar "el mayor ejercicio de falsedad y teatro de la política española" y le ha retado a ordenar a sus senadores autonómicos que voten este miércoles en el Senado a favor de reprobar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las declaraciones de Núñez llegan después de que este martes el jefe del Ejecutivo castellanomanchego reclamase públicamente a Sánchez que se sometiese a una cuestión de confianza o convocase elecciones generales anticipadas al considerar que el PSOE atraviesa "el momento de mayor riesgo en toda la democracia".

Además, el presidente castellanomanchego aseguró durante una entrevista en Onda Cero que los casos de presunta corrupción que rodean al PSOE podrían multiplicarse en próximas fechas y reconoció sentirse "sinceramente muy preocupado" por la situación de su partido.

En este contexto, y tras la entrada este miércoles de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, Núñez ha elevado el tono contra Page y ha asegurado que "ya no caben más declaraciones vacías, ni más interpretaciones teatrales".

"Ha llegado el momento de comprobar si lo que dice tiene alguna relación con lo que hace. Sabemos que no, que dice una cosa y hace la contraria, pero es la hora de decidir de una vez por todas si está con Sánchez o está con España", ha afirmado el líder de los populares castellanomanchegos.

Núñez ha sostenido que Page "lleva años intentando vender una falsa rebeldía frente a Sánchez mientras después vota todo con él, le mantiene en el poder y le protege políticamente".

El dirigente del PP ha situado el foco en la votación prevista este miércoles en el Senado y ha preguntado directamente si los senadores autonómicos designados por Castilla-La Mancha apoyarán la reprobación del presidente del Gobierno.

"Después de pedir elecciones y después de la entrada hoy de la UCO en Ferraz, ¿van a votar esta tarde los senadores autonómicos nombrados por Page a favor de reprobar a Sánchez y pedir elecciones o van a volver a sostenerle una vez más?", ha planteado.

Según Núñez, "ahí está la verdad de Page". "No en sus titulares ni en sus declaraciones calculadas, sino en las votaciones. Si hoy sus senadores no rompen con Sánchez, quedará demostrado una vez más que todo es puro teatro", ha asegurado.

Page y Sánchez, "exactamente lo mismo"

El presidente regional del PP también ha afirmado que "Page y Sánchez son exactamente lo mismo" y ha acusado al líder socialista castellanomanchego de ser "uno de los mayores representantes de la mentira política para mantenerse en el poder".

"El Goya al mejor actor teatral político vuelve a ser para Emiliano García-Page. Lleva años interpretando el papel de socialista crítico mientras sostiene exactamente aquello que dice combatir", ha señalado.

Además, Núñez ha recordado que los ocho diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha y sus senadores "siguen siendo fundamentales para mantener vivo a un Gobierno rodeado por los escándalos, la corrupción y el deterioro institucional".

Finalmente, Núñez ha exigido a Page "coherencia inmediata" y le ha pedido que "deje de actuar de una vez por todas".

"Hoy tiene una oportunidad perfecta para demostrar si sus palabras tienen algún valor o si todo responde únicamente a una estrategia de imagen. Si de verdad cree lo que dice, esta tarde sus senadores deben votar contra Sánchez, reprobarle y exigir elecciones. Todo lo demás será seguir participando de esta gran mentira política", ha concluido.