Acuerdo entre el Gobierno y las comunidades: el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dejará 280 M en Castilla-La Mancha

El Gobierno movilizará 280 millones de euros en Castilla-La Mancha hasta 2030 para políticas públicas de vivienda después del acuerdo unánime alcanzado este jueves entre el Ministerio de Vivienda y todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana.

La ministra del ramo, la ciudadrealeña Isabel Rodríguez, ha presidido la reunión en la que se ha aprobado el reparto de fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros en toda España.

En el caso castellanomanchego, la inversión global prevista asciende a 280 millones de euros durante los próximos cinco años. De esa cantidad, 32 millones llegarán ya en 2026, dentro de la primera anualidad del plan.

"Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo", ha asegurado la ministra tras la reunión.

"Este es el camino. A este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo, dejando a un lado los planteamientos partidistas para irnos a respuestas eficaces en las que todos estemos de acuerdo", ha añadido.

Cofinanciación

El nuevo modelo de financiación establece que el Gobierno de España aporte el 60 % de los fondos y las comunidades autónomas el 40 % restante. En el caso de Castilla-La Mancha, el Ejecutivo de Emiliano García-Page asumirá una aportación de 112 millones de euros, mientras que el Estado financiará los 168 millones restantes.

La inversión triplica prácticamente los recursos gestionados por Castilla-La Mancha en el anterior plan estatal, cuando la comunidad contó con unos 75 millones de euros para políticas de vivienda.

El plan reserva al menos un 40 % de los fondos a la construcción y adquisición de vivienda protegida, otro 30 % a la rehabilitación del parque residencial y el 30 % restante a ayudas dirigidas a colectivos vulnerables y territorios con mayores dificultades.

El Ministerio también ha destacado que todas las viviendas construidas con fondos del plan tendrán protección pública permanente y que se incorporará una cláusula antifraude para garantizar transparencia en las adjudicaciones.