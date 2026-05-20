IU y Podemos ofrecen al PSOE salvar el Estatuto de Castilla-La Mancha con unas Cortes de hasta 75 diputados

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha suma un nuevo actor al choque político entre PSOE y PP por el aumento de diputados en las Cortes regionales.

En plena polémica por la decisión de los 'populares' de frenar la ampliación de escaños pactada inicialmente con los socialistas, Izquierda Unida y Podemos han planteado este miércoles una propuesta todavía más ambiciosa: una Cámara autonómica con entre 55 y 75 parlamentarios, muy por encima de los 33 actuales.

Ambas formaciones —actualmente sin representación en el Parlamento regional— han hecho público un acuerdo conjunto con el que buscan "desbloquear" la tramitación del nuevo Estatuto en el Congreso de los Diputados y, según han señalado, "evitar la hipoteca antidemocrática del PP".

IU y Podemos han instado al PSOE a cerrar un acuerdo alternativo para sacar adelante en la Cámara Baja la reforma estatutaria sin depender de los 'populares', después de que el PP haya registrado enmiendas para impedir el aumento de diputados previsto en el texto pactado inicialmente con el Gobierno de Emiliano García-Page.

Sin embargo, la aritmética parlamentaria convierte casi en utópica esta propuesta: aunque todo el bloque de izquierdas se pusiese de acuerdo para reformar el Estatuto castellanomanchego al margen del PP y Vox, necesitarían también el voto favorable de los partidos independentistas, incluido Junts. Después de las insistentes críticas de Emiliano García-Page a Carles Puigdemont, este escenario no parece factible.

Unas Cortes más grandes

La propuesta de ambas fuerzas de izquierdas plantea modificar el sistema de representación para que las Cortes de Castilla-La Mancha tengan "un mínimo de 55 diputados y un máximo de 75", frente a los 33 actuales, lo que multiplicaría sus opciones de obtener escaños. Además, defienden que la medida entre en vigor antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Según han defendido IU y Podemos en un comunicado conjunto, Castilla-La Mancha tiene actualmente "el peor parlamento de toda Europa" en términos de representatividad y necesita homologarse al resto de comunidades autónomas. También sostienen que su propuesta recoge planteamientos defendidos por expertos y estudios académicos de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Hay que recordar que el debate sobre el número de diputados se ha convertido en el principal foco de tensión de la reforma estatutaria. El PSOE acusa al PP de haber "traicionado" el acuerdo cerrado en las Cortes regionales tras modificar su posición en el Congreso, mientras que los 'populares' sostienen que los ciudadanos "no quieren más políticos" y rechazan aumentar el gasto institucional.

IU y Podemos han aprovechado esa ruptura para ofrecer al PSOE una supuesta mayoría alternativa en el Congreso y sacar adelante un Estatuto "verdaderamente del siglo XXI", con más representación política y nuevos derechos sociales.

Vivienda, LGTBIQA+, aborto...

Entre las enmiendas planteadas por ambas formaciones figura también blindar en el Estatuto el derecho a una vivienda digna, obligando a destinar al menos un 2 % del presupuesto autonómico a políticas de vivienda pública y alquiler asequible.

Asimismo, proponen incorporar de forma expresa los derechos del colectivo LGTBIQA+ y garantizar por ley la igualdad de trato y la no discriminación.

Otro de los puntos que incluyen es el blindaje del derecho al aborto en la sanidad pública castellanomanchega. En concreto, reclaman que el Estatuto recoja la obligación de garantizar una interrupción voluntaria del embarazo "libre, segura, informada, plena y universal" en centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha.