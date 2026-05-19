Núñez anima a Page a medirse en un 'superdomingo': "Que vaya de la mano de Sánchez como lo hace en el Congreso"

El líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha animado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, a medirse en un 'superdomingo' que condense elecciones generales, autonómicas y municipales para que así "vaya de la mano de Sánchez, al igual que lo hace en el Congreso".

El presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha hecho esta consideración en una entrevista en Onda Cero, la misma emisora en la que instantes antes Page había descrito como "una puñalada trapera a todo el sistema" la posibilidad de programar las tres citas electorales en el mismo domingo de 2027.

"Que vayan de la mano en las urnas, como lo hacen en el Congreso, en el Senado, en los congresos federales o, incluso, en múltiples ocasiones en las Cortes regionales", ha argumentado Núñez, quien ha pedido al barón socialista que "sea valiente" y no quiera esconderse ni usar a Sánchez de "parapeto" por su "nefasta gestión".

Más allá de defender esta posibilidad, sobre la que ha recordado que también supondría un ahorro para el erario público, el líder 'popular' ha calificado como un "teatro" las críticas que ha vertido en las últimas horas Page hacia el líder nacional del PSOE por el descalabro de votos que ha sufrido el partido en el ciclo electoral autonómico en Extremadura, Castilla y León, Aragón y ahora Andalucía.

"Page dice ahora que el PSOE ha perdido sus principios por pactar con independentistas y separatistas, pero olvida que él ha sido parte activa de toda la era Pedro Sánchez", ha apuntado. Para argumentar sus palabras, ha señalado que "ha votado a favor de todos los informes de gestión, ha respaldado todas las decisiones orgánicas del partido y sus diputados en el Congreso siguen votando disciplinadamente junto al separatismo para mantener a Sánchez en la Moncloa".

A juicio de Núñez, "el problema de García-Page no es lo que dice en una entrevista o en un titular", sino "lo que hace después, porque luego llega la hora de votar y siempre se pone del lado de Pedro Sánchez".

Apoyo a Sánchez

El presidente del PP de Castilla-La Mancha también ha recordado que cuando Pedro Sánchez anunció que se tomaba cinco días de reflexión para decidir si dejaba la Presidencia, "Page fue de los primeros en salir a pedirle que no se marchara", por lo que ha lamentado que "ahora pretenda engañar otra vez a la opinión pública simulando una oposición interna que jamás ha existido".

"¿De qué sirven las quejas de Page si su número dos, Sergio Gutiérrez, vota en el Congreso junto al separatismo y al independentismo para mantener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. ¿De qué sirven sus declaraciones grandilocuentes si en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla no dieron ninguna batalla política, no presentaron ninguna reflexión interna y además avalaron de manera cerrada y unánime a Pedro Sánchez?", se ha preguntado.

Por último, el presidente de los populares en la región ha lamentado que Castilla-La Mancha esté permanentemente en la prensa nacional por los intentos del barón socialista de "justificarse ante los españoles", mientras “nuestra tierra sigue perdiendo oportunidades".

A este respecto, ha lamentado que Castilla-La Mancha presente "algunas de las peores cifras de pobreza del país, con una presión fiscal asfixiante y con agricultores y ganaderos que ven cómo el PSOE vuelve a dejar tirada a nuestra tierra en materia hídrica".