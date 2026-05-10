Eugenia Silva: "Toledo no puede perder su vida cotidiana, su tejido local, sus oficios, porque ahí está su verdadero valor"

Eugenia ha viajado por todo el mundo, pero Madrid y Nueva York han sido sus lugares de referencia Armani Beauty

Eugenia Silva recibe este martes 12 de mayo, en el Teatro de Rojas de Toledo, el premio Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la categoría de Proyección Internacional y Moda.

Este galardón celebra una trayectoria que ha conquistado las pasarelas y cabeceras más prestigiosas del mundo, pero también subraya el estrecho vínculo que la modelo y empresaria mantiene con la ciudad que la vio crecer.

Silva recuerda esa rutina juvenil que la llevaba desde su casa en el Palacio de la Cava hasta las aulas del colegio Carmelitas, en la Reconquista, cruzando la ciudad.

La modelo, en el mirador del Valle con la panorámica de Toledo al fondo. Cedida

Su compromiso con el patrimonio toledano ha sido profundo y activo desde la Real Fundación Toledo. Para ella, la protección de la riqueza histórica es compatible con el desarrollo moderno, siempre que se respete el equilibrio entre el impulso turístico y la calidad de vida del residente.

En esta entrevista, Eugenia se muestra agradecida por este reconocimiento al asegurar que el núcleo de su personalidad se forjó en Toledo.

Eugenia junto a su hijo Alfonso. Cedida

Pregunta: Ha triunfado en todo el mundo, pero hoy recibe un premio de su propia tierra. ¿Cómo lo recibe?

Respuesta: Es un reconocimiento muy especial, porque conecta directamente con mis raíces. He tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera en un contexto internacional, pero todo lo que soy empieza aquí. Toledo forma parte de mi identidad; aquí maduré como persona y me preparé como profesional.

Además, hay algo muy concreto que siempre tengo muy presente: viví aquí hasta los 16 años y creo que esa etapa, sobre todo entre los 14 y los 16, es cuando realmente se termina de formar la personalidad. En mi caso, eso ocurrió en Toledo.

Fui al colegio de las Carmelitas, en la avenida de la Reconquista, y recuerdo perfectamente el día a día: salir de casa desde el Palacio de la Cava, pasar por la Puerta del Cambrón, cruzar los jardines de Recaredo… Era mi rutina. Y son cosas que cuando eres pequeña das por hecho, pero con el tiempo te das cuenta de la suerte que has tenido de crecer rodeada de tanta historia y tanta riqueza cultural. Lo recibo con gratitud y también con una cierta responsabilidad, la de seguir representando estos valores allá donde tenga la posibilidad de ejercer una influencia.

P: Fue presidenta de la Junta de Protectores de la Real Fundación y ha tenido un vínculo permanente con la protección de Toledo. ¿Qué le enseñó la gestión del patrimonio?

R: Me enseñó a trabajar con una mirada más amplia, más a largo plazo. La gestión del patrimonio implica tomar decisiones pensando en décadas, incluso siglos, y eso cambia completamente la forma de entender el valor. También me hizo ver la importancia de la colaboración entre lo público y lo privado, y cómo la cultura puede ser un motor real de desarrollo si se gestiona con rigor y sensibilidad.

Silva junto a la periodista toledana Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

P: En estos momentos de turistificación y masificación del Casco histórico de Toledo y de otras ciudades, ¿cómo se logra que Toledo sea una ciudad viva y habitable?

R: Creo que la clave está en proteger el equilibrio. Toledo no puede perder su vida cotidiana, su tejido local, sus oficios, porque ahí está su verdadero valor. Desde la experiencia con la Fundación, entendí que hay que trabajar en la conservación del patrimonio, pero también en cómo se habita. Apostar por un turismo más consciente, más respetuoso, y priorizar a quienes viven en la ciudad es fundamental.

"Apostar por un turismo más consciente, más respetuoso, y priorizar a quienes viven en la ciudad es fundamental"

P: Recientemente, ha lanzado una iniciativa que conecta precisamente con esta filosofía.

R: En The Travel Within pretendo transmitir que, al final, todo depende de cómo miras un lugar. En mi caso, en cada viaje intento quedarme con eso que no siempre se ve, porque cuando dejas de fotografiar lo que se supone que debes fotografiar, aparece otra forma de mirar. Para mí, esa es la "otra postal". Y esta otra postal es la que ayuda a que turismo y habitantes convivan en armonía.

P: ¿Cree que Toledo ha sabido posicionar sus oficios tradicionales con las grandes marcas internacionales?

R: Tiene todo el potencial para hacerlo. Hoy, desde una perspectiva global, el valor está en lo auténtico, en el origen, en el savoir-faire. Toledo tiene una historia y unos oficios únicos, pero el reto está en cómo se cuentan y cómo se proyectan. Hay una oportunidad muy interesante en conectar esa tradición con una narrativa contemporánea y posicionarla en circuitos internacionales. Contribuyo siempre que puedo a ello.

P: De todos los lugares que la Fundación ayuda a proteger, ¿cuál es el que mejor define su vínculo personal?

R: Más que un lugar concreto, lo que me conecta es la idea de proteger espacios que tienen identidad y significado. Toledo, sin duda, es el más emocional para mí. No solo por lo que representa, sino por lo vivido. Para mí no es solo un origen, es una etapa muy importante de mi vida, donde entendí muchas cosas y donde se formó mi manera de mirar.

P: Con su agencia, fundada en 2025, ahora dirige la mirada. ¿Cuándo decidió ese cambio y qué ha supuesto este paso en su carrera?

R: Ha sido una evolución natural. Después de muchos años en la industria, sentí la necesidad de construir desde otro lugar, de participar en la creación de proyectos con una visión más estratégica. Con The Crew di ese paso hacia la producción y el desarrollo creativo, y hoy ese enfoque me permite trabajar de una manera más transversal, conectando creatividad, negocio e impacto.

Y como bien dices, en 2025 fundé LIMITED. Este proyecto nace con una visión clara: conectar a referentes internacionales con marcas que compartan valores y propósitos.

La empresaria continúa ampliando su negocio con el objetivo de conectar a referentes internacionales con marcas. Cedida

P: Tras más de tres décadas en el mundo de la moda, ¿qué parte de su éxito se debe a la tenacidad castellana?

R: Creo que es una parte fundamental. He crecido con una idea muy clara del valor del esfuerzo y de la constancia. En un entorno como el de la moda, donde todo es muy visible, esa disciplina más silenciosa es la que realmente sostiene una carrera a largo plazo. Observar te da criterio, y el criterio es la clave para tomar decisiones sólidas y duraderas.

"En un entorno como el de la moda, esa disciplina más silenciosa es la que realmente sostiene una carrera a largo plazo"

P: Somos una tierra artesana, de tradiciones, pero no podemos perder el tren de la innovación y la vanguardia…

R: Destacaría su autenticidad, que hoy es uno de los valores más buscados. Lo que falta quizá es una mayor conexión con plataformas internacionales y una narrativa que traduzca ese valor al lenguaje contemporáneo. La innovación no siempre es crear algo nuevo; muchas veces es saber reinterpretar lo que ya existe.

La modelo ha desfilado por pasarelas de todo el mundo y ahora está enfocada en buscar talento. Cedida

P: Como cazatalentos y gestora… ¿qué busca hoy en un perfil profesional? ¿Lo humano es sustituible?

R: Busco personas con criterio, con sensibilidad y con capacidad de adaptación. La tecnología está transformando todo, pero lo que realmente marca la diferencia es la mirada. Desde LIMITED trabajamos con talento que tiene identidad. Lo humano no es sustituible; es lo que da profundidad a cualquier proyecto.

"Lo humano no es sustituible; es lo que da profundidad a cualquier proyecto"

P: Recoger este premio de EL ESPAÑOL en Toledo, ¿es una forma de honrar a su familia?

R: Sí, sin duda. Mi familia ha sido siempre una referencia para mí. Este reconocimiento también es una forma de agradecer y de poner en valor todo lo que me han transmitido.

P: ¿Cuál es la lección sobre Toledo que se ha encargado de que sus hijos aprendan?

R: Que las raíces importan. Que entender de dónde vienes te da una base muy sólida para moverte por el mundo con libertad y con criterio.P: Siendo una mujer de retos, ¿qué le queda por hacer a Eugenia Silva en Castilla-La Mancha?

R: Seguir aportando valor. Me interesa especialmente trabajar en proyectos que conecten talento, cultura e innovación. Que todo proyecto tenga un propósito. Estoy especialmente orgullosa de Ellas Hablan Código, con la que estamos generando un impacto real y tangible, primero desde España y ahora con una mirada más internacional.