El PP de Castilla-La Mancha cree que las medidas de Page en vivienda son "parches" y pide reformas fiscales "ambiciosas"

El viceportavoz parlamentario del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha calificado este miércoles de "parches" las medidas en materia de vivienda planteadas por la Junta y ha reclamado reformas "más ambiciosas" para hacer frente al problema de acceso a la vivienda en la región.

A preguntas de los periodistas, Serrano ha considerado que el plan regional de vivienda, dotado con 500 millones de euros para los próximos tres años, es "mucho menos ambicioso" que las propuestas de su partido, y ha defendido la necesidad de acometer cambios estructurales.

En concreto, ha reclamado una reforma de la normativa de suelo y medioambiental de Castilla-La Mancha para que "sea rentable construir", al tiempo que ha pedido un "cambio profundo" a nivel nacional en la legislación de vivienda, al considerar que ha provocado una "contracción de la oferta" en los territorios donde se ha aplicado.

Asimismo, el dirigente popular ha instado a ampliar las bonificaciones para menores de 40 años y a flexibilizar requisitos como el grado de discapacidad exigido para acceder a determinadas ayudas, al entender que el actual modelo "no soluciona el problema de base".

Reforma fiscal

En materia fiscal, Serrano ha advertido de que el presidente regional, Emiliano García-Page, deberá decidir en el pleno de este jueves si apoya el plan de fiscalidad del PP, impulsado por el líder autonómico Paco Núñez, con el que los populares prevén un ahorro de 400 millones de euros para los contribuyentes.

El parlamentario ha defendido una reforma "amplia y profunda" del sistema tributario, centrada en la bajada del IRPF mediante la reducción de tipos y la deflactación de los tramos, así como en la ampliación y creación de deducciones fiscales dirigidas especialmente a las rentas medias y bajas.

Entre las medidas, ha destacado el refuerzo de deducciones por familia, educación o discapacidad —con incrementos significativos—, así como nuevas ayudas relacionadas con la vivienda, la emancipación juvenil o el autoempleo.

Además, el PP plantea avanzar hacia la eliminación de impuestos como sucesiones, donaciones o patrimonio, junto a la supresión de tasas autonómicas que afectan a autónomos y pymes, con el objetivo de fomentar la inversión y la creación de empleo.

Serrano ha criticado la política fiscal del Ejecutivo autonómico y del Gobierno central, al considerar que han generado un "doble infierno fiscal" al aumentar la recaudación por efecto de la inflación sin mejorar, a su juicio, los servicios públicos. "El debate será clave para decidir si se sigue con una política que expolia a los ciudadanos o si se apuesta por devolverles ese esfuerzo", ha concluido.