UGT alerta de que el contrato de transporte sanitario de Castilla-La Mancha recoge una "congelación salarial indefinida"

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha lamentado que el nuevo contrato de transporte sanitario de la región suponga "cero mejoras laborales" por parte de las empresas concesionarias para sus 2.200 trabajadores y prolongue un escenario de "congelación salarial indefinida".

Tras la reunión mantenida este jueves con el gerente del Sescam, Alberto Jara, y varios responsables más del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el sindicato ha lamentado que las nuevas empresas "entrarán con precios cerrados" y sin margen para "negociar unos salarios que llevan congelados desde el año 2012".

El sindicato ha asegurado que "la Administración insiste en que el convenio colectivo es responsabilidad exclusiva de empresas y sindicatos", una afirmación que rebaten al considerar que “sin financiación suficiente no hay convenio posible".

"Las empresas no van a firmar subidas salariales si el contrato no las contempla; no lo han hecho las empresas que van a salir y menos lo harán las que entran nuevas”, ha apuntado UGT.

De igual modo, la organización sindical considera que “nos encontramos en un escenario muy preocupante: empresas que entran con inversiones millonarias pero sin margen para mejorar salarios; personas trabajadoras que llevan 16 años con los mismos salarios; y un servicio que mejora en medios pero que empeora en condiciones laborales”.

En este sentido, UGT ha aseverado que seguirá exigiendo una negociación real del convenio y movilizará para ello a las plantillas, a fin de evitar que "este contrato sirva para bloquear derechos".

Por último, ha desvelado que en la reunión de este jueves el Sescam también les ha comunicado que el despliegue del nuevo contrato se retrasará previsiblemente hasta octubre o noviembre por problemas de recursos.