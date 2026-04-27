El PP pide un "cambio político urgente" en Castilla-La Mancha: "Page muestra cada vez más sus tics de dictador"

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado que al presidente autonómico, Emiliano García-Page, "se le notan más cada día sus tics de dictador", a raíz de sus declaraciones sobre el papel de los empresarios y los sindicatos ante los pactos entre PP y Vox.

Así ha reaccionado después de que Page haya criticado este lunes "los acuerdos a la contra de PP y Vox en algunas autonomías", expresando que no entiende "cómo empresarios y sindicatos no levantan la voz más claramente".

"¿Quién es Page para decirle a la gente lo que tiene que denunciar? ¿Por qué no le dice a esa misma gente que salga a protestar por lo que Sánchez está haciendo en España y él mismo en Castilla-La Mancha?", ha cuestionado durante la Junta Directiva Autonómica del PP regional, a la que también ha asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Núñez también ha recordado que Page "convirtió a Castilla-La Mancha en la primera región en contar con un vicepresidente de Podemos y una consejera de la extrema izquierda en su Gobierno tras perder las elecciones".

"Castilla-La Mancha y España necesitan un cambio. Esa necesidad no solo se reafirma hoy, sino que se siente con más fuerza que nunca porque nunca antes fue tan urgente. El socialismo no funciona, por lo que es vital implementar las políticas que ya están funcionando en muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha expresado.

Para el 'popular', mientras hace unos meses se hablaba de "oportunidad", ahora se habla de "urgencia", ya que "hay que recuperar el pulso de una tierra que lleva demasiado tiempo resignada y devolver la ilusión a miles de familias".

"11 años de fracaso"

Núñez ha denunciado que, durante el Gobierno de Page, la comunidad ha sufrido "más impuestos, menos renta y más desigualdad". "Son 11 años de fracaso de Emiliano García-Page, un tiempo en el que las familias han perdido más de un 13 % de su poder adquisitivo", ha lamentado.

También se ha referido a la sanidad, recordando que "ha dicho en reiteradas ocasiones no a la carrera profesional sanitaria, no a mejorar condiciones de los pacientes, no a escuchar a los profesionales y no a reducir las listas de espera".

"El PP será garante de que lo firmado se cumpla. Los profesionales sanitarios no merecen más mentiras, merecen certezas", ha asegurado.

Y ha aludido a los agricultores y ganaderos, que "llevan años sintiéndose abandonados", con problemas como la "falta de rentabilidad, el aumento de costes y la falta de relevo generacional".

"Cada metro cúbico que falta en los regadíos de Castilla-La Mancha es consecuencia de decisiones firmadas por Page y Sánchez. Es una necesidad un pacto nacional que solo será posible cuando gobierne Alberto Núñez Feijóo", ha avanzado.

Modelo de "confianza"

Frente a un modelo de comunidad "donde más se paga, menos se gana y más talento se pierde", Núñez propone "un modelo que funciona basado en confiar en la gente, que incluye bajadas de impuestos, apoyo a autónomos y pymes y medidas como la deflactación del IRPF o incentivos fiscales a jóvenes y familias".

Asimismo, ha defendido la necesidad de convertir la región en "una tierra de oportunidades", con medidas para atraer inversión, reducir burocracia y garantizar oportunidades laborales y vivienda a los jóvenes.

"Lo de Page es un teatrillo político. Critica a Sánchez en público y lo apoya siempre con su voto. Su estrategia está basada en el enfrentamiento y a la vez en mantener su apoyo", ha sentenciado.

Page "mete cizaña"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha de "meter cizaña y azuzar la división entre españoles" por su postura con el trasvase del Tajo-Segura.

"Se dedica a eso, dividiendo y enfrentando al más puro estilo Pedro Sánchez. En el fondo son exactamente iguales porque son exactamente lo mismo", ha afirmado.

Asimismo, se ha referido a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, acusando al PSOE de "solo tener la preocupación de aumentar el número de diputados".

Tellado también ha adelantado que en Castilla-La Mancha "se va a jugar un gran parte del partido de la política española" durante el año 2027. Ha recordado que en la comunidad está "la última mayoría absoluta del PSOE a nivel autonómico y tres de las últimas diputaciones que presiden socialistas".

Por ello, ha pedido a los miembros de la Junta Directiva regional que estén preparados "sean cuando sean las elecciones generales". Y ha abogado por "construir un gran proyecto autonómico para que Castilla-La Mancha deje atrás el sanchismo que representa Emiliano García-Page".