Tajante respuesta de Page a Susanna Griso sobre si hay alguna Jésica "enchufada" en Castilla-La Mancha
El presidente regional ha sido entrevistado por Susanna Griso en Espejo Público, donde no ha querido confirmar si se presentará o no a las elecciones autonómicas de mayo de 2027.
Más información: La 'Love story' de Ábalos y Jésica: el vídeo completo a lo 'Pretty woman' de una historia pagada con dinero público
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado contundentemente este viernes durante su entrevista en Espejo Público (Antena 3) que en la administración castellanomanchega existan casos similares a los de Jésica Rodríguez o Claudia Montes, vinculadas al entorno del exministro José Luis Ábalos.
La entrevista se ha producido coincidiendo con el desarrollo del juicio sobre la presunta trama de enchufismo relacionada con Ábalos, que ha devuelto el caso al centro del debate político. A preguntas de Susanna Griso sobre si puede garantizar que no hay casos similares en su Gobierno, Page ha respondido con firmeza:
"Que yo sepa, no. Yo le puedo garantizar que, de entrada, toda la gente que yo conozco no consume prostitución. No lo hemos hecho en la vida.Y tampoco nos gastamos dinero en esas juergas", ha asegurado el también secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha.
El presidente castellanomanchego ha defendido que la contratación pública en su comunidad responde a criterios objetivos: "Más allá de eso, lo importante es que cualquier contratación pública debe obedecer criterios de mérito y capacidad".
También ha subrayado que "desde luego, quien esté contratado debe trabajar". Aunque ha reconocido que socialmente existen algunas críticas sobre el funcionamiento de las administraciones públicas, ha rematado: "¿Que hay gente en la administración que quizá no se gana bien el sueldo? No se lo discuto. Aunque muchos ciudadanos piensan lo mismo de los políticos".
Finalmente, sobre el denominado "caso Ábalos", Page ha cerrado con una frase irónica: "Lo que ha pasado aquí realmente parece de película, no sé si de Berlanga o de Torrente. A Cannes no va a ir, desde luego".
No confirma candidatura
En la misma entrevista, a poco más de un año de las elecciones autonómicas de mayo de 2027, Page ha evitado de nuevo confirmar si se presentará por cuarta vez consecutiva como candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades, cargo que ocupa desde 2015.
"Todavía tengo que despejar muchas incógnitas", ha reconocido, subrayando que está en una etapa en la que afronta la política "con más ilusión que nunca", pero sin sentirse obligado ni movido por la ambición personal.
Page ha insistido en que "debe ponderar muchos factores" antes de tomar la decisión y que "de verdad" no se considera "imprescindible".
Además, ha circunscrito sus dudas a "la necesidad de tener cierta vida personal, incluso de vivir".
Durante la conversación con Susanna Griso ha asumido que la política requiere vocación y mucho sacrificio: "La política tiene esa bilis pasional y vocacional. No voy a pedir perdón por dedicarme a la política, pero me río de todos esos que dicen que lo importante es dedicarse a la empresa y luego estar un ratito en política. Ojalá todo el mundo fuera vocacional".
El presidente castellanomanchego se ha mostrado agradecido por el "cariño inmenso" que recibe en la calle, aunque ha reconocido con humor la dureza del entorno político. "Cuando alguien te dice 'cuídate', lo importante es saber de quién", ha recordado, dejando claro que conoce bien los riesgos de seguir en primera línea.