El PSOE aprovecha la visita de Tellado para pedirle que ordene a Núñez «cumplir su palabra» con el Estatuto

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este sábado al secretario general del PP, Miguel Tellado —quien ha participado en un acto en Layos (Toledo)—, que inste al presidente regional de su partido, Paco Núñez, a que «cumpla su palabra» con el Estatuto de Autonomía.

«Tellado es el que decide las cosas de Castilla-La Mancha, por lo que se ve», ha afirmado Cristina Maestre, vicesecretaria general socialista en la región y eurodiputada, durante su intervención en la III Escuela Regional de Formación Feminista que el partido ha celebrado en Cuenca.

Los socialistas ya apuntaron al número dos nacional del PP como responsable de dar la orden para romper el acuerdo en la reforma de la norma el pasado febrero, cuando el PP registró en el Congreso de los Diputados una enmienda para impedir que aumente la horquilla de diputados en las Cortes regionales, incumpliendo lo pactado con el PSOE.

Maestre ha remarcado la necesidad de «blindar la igualdad, cuestionada por la ultraderecha y partidos como el PP que les compra, muchas de las veces, el marco involutivo», según ha informado la formación política en nota de prensa.

Maestre ha señalado que Castilla-La Mancha está reformando "uno de los mejores instrumentos que tiene para blindar esta igualdad" como es el Estatuto de Autonomía y, en este punto, se ha dirigido a Tellado: "Queremos tener garantizados los derechos y la igualdad entre todos los hombres y las mujeres y entre todos los ciudadanos en nuestro Estatuto".

"Es el momento en el que el PP tiene que decirle claramente a Núñez que cumpla su palabra para que siga adelante esta reforma histórica y tan esencial para la sociedad castellanomanchega", ha reclamado.

Para Maestre, si Núñez no vuelve al consenso del Estatuto "estará dando muchos mensajes muy perniciosos para las mujeres; la clave está en ser valientes y anteponer por encima de todo los intereses de Castilla-La Mancha", ha sentenciado.

Políticas públicas igualitarias

Durante la celebración de la III Escuela Regional de Formación Feminista, el PSOE ha destacado la apuesta del Gobierno regional por las políticas públicas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, frente a la "polarización y retrocesos" en otras comunidades autónomas como consecuencia de los gobiernos del PP y Vox.

Elena Valenciano ha asistido al acto.

La portavoz de Igualdad del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Andrea Fernández, ha indicado que para ella "Castilla-La Mancha es un ejemplo de lo que son las políticas de igualdad y de lo que es trabajar la igualdad desde la seriedad y el consenso".

La presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano, también ha señalado que "necesitamos muchos más ejemplos de políticas públicas como las que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha, en un momento en el que realmente todos nuestros derechos están en peligro, no solo en España, sino en el resto del mundo".