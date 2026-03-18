Lucas-Torres no da por muerto el Estatuto: "Siempre cabe la posibilidad de seguir negociando en el Congreso"

El vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha y vicesecretario de Institucional del PP regional, Santiago Lucas-Torres, se resiste a dar por perdida la reforma del Estatuto.

En una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, uno de los negociadores clave del texto lanza un mensaje nítido: "No lo damos por muerto. Todo lo contrario. El Estatuto tiene que salir".

El conflicto estalló después de que el PP registrara en el Congreso una enmienda para que la horquilla de diputados de las Cortes regionales se quede en los 33 escaños actuales.

Cambio de tercio

Hasta ese momento, socialistas y populares habían pactado en Castilla-La Mancha elevar el máximo a 55, pero con dos salvaguardas: mantener 33 diputados en las elecciones de 2027 y exigir una mayoría de tres quintos para cualquier futura reforma de la ley electoral, lo que obligaba a un acuerdo entre ambas fuerzas.

Sin embargo, Lucas-Torres defiende que la enmienda no puede echar por tierra dos años de trabajo conjunto. "Se ha hecho un trabajo magnífico en el Estatuto, pensando en garantizar derechos básicos, agua, salud y educación", subraya.

Y resta peso a la batalla por los escaños: "Sobre los diputados: quien no se sume a este texto por ese tema es que no quiere a Castilla-La Mancha".

Decisión "mancomunada"

El dirigente popular también matiza el origen de la enmienda, que el PSOE atribuye a "injerencias" de Génova. Durante su conversación con EL ESPAÑOL explica que la decisión de congelar los 33 diputados se tomó en Castilla-La Mancha, liderada por Paco Núñez y su equipo, para despejar recelos sobre un eventual aumento de parlamentarios.

Pero admite que se hizo en diálogo con la dirección nacional: "En el Partido Popular las decisiones suelen ser mancomunadas. Aunque somos un partido presidencialista, el asesoramiento de nuestros presidentes confluye".

Lejos de dar por roto el pacto, Lucas-Torres reivindica su perfil dialogante y llama a recomponer puentes con el PSOE. "Soy una persona negociadora desde el minuto uno. Siempre cabe la posibilidad de seguir negociando en el Congreso. Todo lo que sea bueno para los castellanomanchegos hay que lucharlo. Por encima de los partidos está el Estatuto", sostiene.

Frente a las advertencias de Emiliano García-Page sobre posibles "consecuencias severas" si el PP no retira la enmienda, responde tajante: "Si una amenaza a un grupo político es por querer tener más médicos en lugar de más diputados, pues ya le explicaremos al ciudadano de dónde vienen esas amenazas".

Ley electoral

El Gobierno regional ha llegado a insinuar que, con su mayoría absoluta, podría cambiar en solitario la ley electoral y reducir la Cámara hasta los 25 diputados, el mínimo de la horquilla, una medida que beneficiaría al partido más votado.

Ante ese escenario, el vicepresidente segundo de las Cortes recurre a la ironía: "Estaríamos encantados de que la modificaran en solitario, porque históricamente, todo aquel que ha modificado la ley electoral en esta región ha perdido las siguientes elecciones".

Sobre la preocupación de las patronales, sindicatos, organizaciones agrarias y colectivos que han participado en la redacción de la reforma estatutaria, quiere mandar un mensaje de tranquilidad: "El texto no se ha puesto en riesgo; es íntegro y no se quita ni una coma", asegura.

Y remata insistiendo: "No podemos perder la expectativa de aprobar este Estatuto; la región lo necesita. Nunca vamos a cerrar la puerta a la negociación".