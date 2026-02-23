El PP de Castilla-La Mancha presentará 51 enmiendas a la Ley de Acompañamiento al presupuesto y Vox 16

El PP ha presentado una enmienda a la totalidad y 51 parciales a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como Ley de Acompañamiento al Presupuesto. De la misma manera, Vox ha avanzado que en su caso son 16 las aportaciones que han dispuesto antes de que el pasado viernes concluyera el plazo.

La diputada regional del PP, Ana Cantarero, ha recordado en rueda de prensa que una de las enmiendas, como ya ha avanzado Paco Núñez, consiste en "blindar por norma" el modelo de concierto social para garantizar estabilidad jurídica y económica a las entidades sociosanitarias del tercer sector que colaboran con la Junta.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes, Iván Sánchez, ha explicado que desde su grupo intentarán "corregir el rumbo erróneo que lleva el PSOE en sus políticas".

Una de estas enmiendas, según ha incidido, tiene que ver con mejorar la "cada vez más preocupante" situación del acceso a la vivienda. En este sentido, ha apuntado que "Castilla-La Mancha lidera la subida del precio del alquiler" con un incremento del 20 % en un año.

"Esto no es fruto de la casualidad ni de una carambola, sino de la dejadez, de la nefasta gestión y de las erróneas políticas del PSOE por la falta de medidas realmente eficaces", ha afeado Sánchez.

Por eso, ha pedido incentivos desde el Gobierno regional que faciliten acceso a la vivienda, poner en el mercado las viviendas vacías o facilitar a los propietarios que pueden vender o alquilar con "más seguridad jurídica" y "menos burocracia".

Por otra parte, también ha asegurado que Vox planteará otro cambio en la ley para que la "prioridad nacional" sea el "principio rector que marca la política pública".

"Los recursos y los servicios públicos se tienen que destinar a los que los generan, que en primer lugar son los españoles", ha sentenciado.

El diputado de Vox ha señalado que "no es admisible que miles de castellanomanchegos tengan más dificultades y menos capacidad económica y que se ponga el foco en dar prioridad al que viene de fuera y no al que no está aportando a la bolsa común".

Medidas en vivienda

Cabe recordar que el proyecto de ley aprobado el pasado 3 de febrero por parte del Consejo de Gobierno recoge una batería de medidas en materia de vivienda por valor de 8 millones de euros destinadas, principalmente, a mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Según desgranó entonces el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, el paquete de medidas incluye la reducción del 40 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de la primera vivienda habitual, al pasar del 5 al 3 %; una rebaja del 50 % en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que se situará en el 0,25 % y una nueva deducción del 15 % en el IRPF por las aportaciones a cuentas de entidades de crédito destinadas a la compra de vivienda.

Todas estas medidas estarán dirigidas a jóvenes menores de 36 años que vayan a adquirir su primera vivienda habitual, familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad.