Page acusa a Sánchez de hundir a "toda la infantería" del PSOE por interés propio y exige "autocrítica" al partido

Emiliano García-Page ha vuelto a pedir un cambio radical de estrategia al PSOE de Pedro Sánchez tras el nuevo batacazo electoral en las elecciones de Aragón, donde la exministra Pilar Alegría igualó el peor resultado histórico de los socialistas en tierras aragonesas.

El presidente de Castilla-La Mancha, a preguntas de los medios de comunicación este jueves en Toledo, ha sido especialmente duro con la dirección federal de su propio partido y ha advertido de que "no puede ser que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo el cuartel general".

Con estas palabras, el dirigente socialista castellanomanchego ha vuelto a advertir a su partido que la actual deriva puede acabar con una hecatombe electoral en los distintos territorios. Lo novedoso es que, en esta ocasión, ha ido más allá y ha deslizado que Sánchez y su Gobierno están dispuestos a seguir quemando candidatos autonómicos y locales mientras ellos se mantengan en la Moncloa.

Page ha defendido que Pilar Alegría es "un perfil político muy valioso", pero ha asegurado que el problema del PSOE trasciende actualmente a los candidatos. "Los dirigentes autonómicos y locales estamos pagando los platos rotos de la política nacional. Es la realidad y decir lo contrario es simplemente engañar", ha afirmado.

"Quiero recordar a la dirección de mi partido que también son la dirección de los alcaldes, de los candidatos en los ayuntamientos y en las autonomías, y no solo de la política planetaria ni la lucha galáctica de la ultraderecha. También son responsables de alcaldes y candidatos. Se tienen que hacer responsables de sus resultados", ha insistido el barón díscolo.

En distintas ocasiones, Page ha sugerido un adelanto de las elecciones generales para que la situación política nacional "no arrastre" al PSOE en las autonomías y municipales previstas para mayo de 2027. "Una inmensa mayoría" de responsables locales y territoriales del PSOE "lo preferiría", dijo en verano de 2025.

"Cero autocrítica"

El presidente de Castilla-La Mancha también ha lamentado que en el PSOE haya habido "cero autocrítica" desde "hace al menos 10 años", coincidiendo con la etapa de Pedro Sánchez como secretario general, y ha rechazado personalismos en el partido.

"El PSOE no es ni de Pedro, ni de Felipe ni de Page. No me gusta el felipismo, el guerrismo, el sanchismo o el pajismo, que suena incluso peor. Tiene que haber simplemente socialismo", ha manifestado.

Preguntado precisamente sobre las críticas de varios dirigentes del PSOE a Felipe González después de que asegurase que votará en blanco en las siguientes elecciones generales si Sánchez sigue siendo el candidato, el dirigente castellanomanchego ha valorado la figura del expresidente del Gobierno como "parte del patrimonio colectivo del PSOE".

"Es de las personas que más quiere al PSOE y la que más sufre sin ser capaz de entender lo que pasa en el PSOE", ha añadido sobre González.

Y ha rematado: "Sobre la decisión del voto de cada persona no puedo entrar, pero cuando lleguen los procesos electorales y haya que decidir, el cariño de Felipe por el valor histórico del PSOE aflorará, independientemente de que comulgue o no con la dirección actual".

Pacto en Extremadura

Además, el presidente castellanomanchego ha puesto en duda que pueda producirse un apoyo del PSOE al PP en Extremadura. Ha asegurado que ese escenario es "hablar por hablar, porque ni el PP se lo está planteando en serio ni en el PSOE hay margen de maniobra para poderlo plantear".

Page ha argumentado que el PSOE está "prisionero de su propio relato" en una etapa que, a su juicio, se fundamentó sobre "la base del enfrentamiento, del muro". En este sentido, ha advertido de que abrir ahora ese debate supondría "la deslegitimación de los elementos que llevan a la gobernabilidad hoy".

"Si se acepta derribar el muro, y lo hacen desde Madrid, se estaría poniendo en cuestión las bases de legitimación de ejercicio del propio Gobierno", ha señalado, para añadir que es "un déficit no poder hablar de algo porque simplemente de antemano significaría la deslegitimación".