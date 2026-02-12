Castilla-La Mancha cierra 2025 con 27.170 accidentes laborales y 48 fallecidos: desciende un 3,5 % respecto a 2024

Castilla-La Mancha ha cerrado 2025 con 27.170 accidentes laborales, en los que fallecieron 48 trabajadores, casi un millar menos que en 2024, lo que supone un descenso del 3,5 % respecto al año anterior.

Así lo ha destacado este miércoles la secretaria regional de Diálogo Social y Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo, quien ha valorado que, aunque los datos mejoran, es necesario "seguir insistiendo" en la gestión preventiva.

En rueda de prensa, Payo ha detallado que los accidentes descendieron en todas las provincias salvo en Albacete, donde aumentaron un 4 %, y en Ciudad Real, donde se mantuvieron. Por provincias, en Toledo se han registrado 9.184 siniestros; Ciudad Real, 5.416; Albacete, 4.925; Guadalajara, 4.442; y Cuenca, 3.203.

La tasa de incidencia se ha situado en 3.236 accidentes por cada 100.000 trabajadores afiliados, frente a los 3.442 del año anterior, es decir, 200 menos por cada 100.000.

Siniestralidad laboral

Por sexo, los accidentes han descendido un 3 % entre las mujeres y un 4,6 % entre los hombres. Por sectores, el de servicios ha concentrado casi la mitad de los accidentes, mientras que la construcción ha duplicado la tasa regional.

En cuanto a la siniestralidad mortal, de los 48 fallecidos, siete fueron accidentes in itinere, 22 se debieron a condiciones materiales (choques, electrocuciones, atrapamientos o caídas) y 13 a patologías no traumáticas como infartos o ictus.

Payo ha advertido de la necesidad de analizar las causas de estas patologías, apuntando a posibles riesgos psicosociales derivados de elevados ritmos de trabajo o alta exigencia.

La responsabilidad sindical

La responsable sindical también ha repasado la labor de CCOO en 2025, con 12.000 folletos editados, 2.500 personas formadas en colaboración con la UCLM, más de 300 empresas visitadas y más de 1.000 trabajadores asesorados, y ha valorado la firma del acuerdo para modernizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que incorporará perspectiva de género, atención a la edad y diversidad generacional, mejoras en teletrabajo y desconexión digital, así como más formación preventiva, lamentando la ausencia de CEOE y Cepyme en el acuerdo.