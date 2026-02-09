La huelga en Renfe y una incidencia provocan retrasos en los trenes AVE Puertollano-Ciudad Real-Madrid y Toledo-Madrid

La línea de media distancia Puertollano-Ciudad Real-Madrid y la que uneToledo con Madrid, están registrando retrasos a primera hora de este lunes como consecuencia de la huelga convocada por los sindicatos de trabajadores ferroviarios y de una incidencia técnica.

En la provincia de Ciudad Real, la Asociación de usuarios de la línea Avant Puertollano-Ciudad Real-Madrid ha confirmado que el primer tren de la mañana que tenía que llegar a la estación de Ciudad Real con destino Puertollano lo ha hecho en hora. Sin embargo, el segundo, que debía emprender su marcha a las 6:25 horas, no ha salido hasta las 6:50 horas.

Cabe recordar que este corredor, que forma parte de la línea Madrid-Andalucía, está incluido entre los recorridos afectados por la huelga. De hecho, algunos trenes como el que tenía que haber salido de Ciudad Real a las 7:37 dirección Madrid, han sido cancelados.

Incidencia en Avant Toledo-Madrid

Mientras, en la línea Toledo-Madrid, que no forma parte de las afectadas por la huelga, también ha experimentado retrasos por culpa de una "incidencia técnica".

Los usuarios que tenían que haber salido desde la estación toledana dirección Madrid a las 8:00 horas, han visto cómo a esa hora ni siquiera estaban abiertos los accesos para colocarse en el andén.

Panel de trenes retrasados y cancelados en la estación de Ciudad Real.

Cuando estas personas se han dirigido a los trabajadores de la estación para preguntar por los motivos de la demora, aseguran que les han dicho que el maquinista estaba "haciendo unas pruebas" y que el tren "no iba a poder salir a su hora".

Poco después, han recibido un SMS en sus teléfonos móviles en los que Renfe les comunicaba de que la demora se debía a una "incidencia técnica". Una vez subsanado el problema, el tren ha emprendido su marcha a las 8:32 horas, con poco más de media hora de retraso.