El PSOE llama "Paco Bulos" a Paco Núñez y lo acusa de vender Castilla-La Mancha "por un puñado de votos"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha cargado este lunes con dureza contra el presidente regional del PP, Paco Núñez, tras sus explicaciones sobre la enmienda registrada en el Congreso para impedir que la reforma del Estatuto de Autonomía suponga un aumento del número de diputados en las Cortes regionales.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha exigido a Núñez que "levante la voz" ante la dirección nacional del PP y defienda el acuerdo firmado en la región o, en caso contrario, "dimita".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Abengózar ha pedido a Núñez que aproveche su presencia este lunes en la Junta Directiva Nacional del PP, en Génova, para "hacer valer su palabra" ante una dirección nacional que, según ha asegurado, le ha "desautorizado".

"Ayer conocíamos por parte directamente de Génova que el señor Núñez ha sido desautorizado por su propio partido al no conocer el PP nacional el contenido del acuerdo", ha señalado en referencia a una información periodística que citaba fuentes de la dirección del partido, algo que ha calificado como un "auténtico despropósito"

Abengózar ha asegurado que esta situación es un nuevo episodio protagonizado por "Paco Bulos", apodo con el que ha bautizado a Paco Núñez al considerar que "miente todo el rato".

La dirigente socialista ha insistido en que Núñez solo tiene "dos opciones": "O defender a Castilla-La Mancha o dimitir". Y ha sostenido que la región no se merece que el líder del PP "la venda por un puñado de votos"

Abengózar ha recordado que el texto para reformar el Estatuto de Autonomía fue fruto de una negociación "consensuada y pactada" entre PP y PSOE y recoge, ha subrayado, los intereses de la sociedad civil castellanomanchega. En este sentido, ha remarcado que el acuerdo fue aprobado en las Cortes regionales y "defendido por el propio Núñez en el Congreso de los Diputados".

"En política, como en la vida, lo que uno promete o firma tiene que cumplirlo", ha recalcado, antes de insistir en que lo que corresponde ahora es "cumplir lo pactado y acordado".

Advertencia tras Aragón

La portavoz socialista también ha aludido a los recientes resultados electorales en Aragón para advertir a Núñez de las consecuencias políticas de no defender a la región. Ha señalado que, si el presidente aragonés, Jorge Azcón, "pese a ser uno de los presidentes del PP más valorados y defender su tierra", ha perdido dos escaños, Núñez debería "reflexionar" sobre "cuántos puede perder" en Castilla-La Mancha.

En este contexto, ha concluido que el líder del PP regional no defiende los intereses de la comunidad "ni ante Génova ni ante otros territorios", citando expresamente cuestiones como el agua, y le ha instado a "hacerse valer" ante su partido.