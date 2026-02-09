Núñez felicita a Azcón por "ganar en Aragón" y pide a los políticos "responsabilidad y trabajo desde el entendimiento"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha expresado este lunes que tras las elecciones autonómicas en Aragón los partidos políticos deben tener "responsabilidad" y tienen que "trabajar desde el entendimiento para que la palabra que han dado los ciudadanos de Aragón se pueda cumplir".

Así lo ha expresado desde Madrid, donde ha asistido a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP. El 'popular' ha aprovechado para felicitar al PP de Aragón y al candidato a la Presidencia de la comunidad y actual presidente, Jorge Azcón, por la "victoria en las urnas".

Como ha informado EL ESPAÑOL, el PP ha obtenido 26 diputados -dos menos que en 2023-, frente a los 18 de PSOE -cinco menos que en 2023- y 14 de Vox -siete más que en 2023-. Cabe recordar que el parlamento cuenta con 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 34 escaños.

"Los ciudadanos han pedido que haya un entendimiento desde la responsabilidad. Aquel que no quiera tener la responsabilidad de buscar entendimientos tendrá que asumir la frustración de los ciudadanos que han votado libremente", ha expresado Núñez.

Además, ha abogado por "trabajar desde la responsabilidad y con la idea clara de que los aragoneses han pedido una continuidad en la Presidencia del Gobierno del presidente Azcón".

Partido "coherente"

Preguntado por si el PP está consiguiendo sus objetivos al adelantar elecciones en varias autonomías, entre ellas Aragón, ha opinado que su partido es "coherente". "El PP ha dicho que cuando no hay presupuestos hay que convocar elecciones. Y es lo que ha hecho", ha explicado.

Por ello, ha indicado que el "tactismo electoral no debe estar por delante del sentido común" y ha apelado a todos los partidos a "trabajar desde el entendimiento para que la palabra que han dado los ciudadanos de Aragón se pueda cumplir, de forma que aquel que no quiera trabajar por el entendimiento tendrá que explicar por qué".

"Respaldo del PSOE a Sánchez"

Por su parte, el diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Santiago Serrano ha analizado los resultados de los comicios en Aragón. Ha felicitado a Azcón por haber ganado las elecciones y ha cuestionado el resultado del PSOE en esa comunidad.

En su opinión, es "sorprendente que el PSOE regional siga embarcado en el respaldo continuo a un sanchismo que está en descomposición desde hace mucho tiempo y que traslada esa descomposición a las instituciones".

"Es una necesidad nacional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deje de serlo", ha afirmado, por lo que ha emplazado a los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso a que "pongan fin a este despropósito y dejen de votar, respaldar y aplaudir las iniciativas del presidente del Ejecutivo", ha sentenciado.