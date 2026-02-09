Siete estaciones de aforo del Tajo en Castilla-La Mancha siguen en aviso rojo por posibles crecidas e inundaciones

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cuenta en la tarde de este lunes con un total de 15 estaciones de aforo en nivel rojo. Del total, siete se encuentran en Castilla-La Mancha.

El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas, con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Se trata de la AR66 del Tajo a su paso por la Casa del Diamantista en Toledo capital; la AR68 del Tajo en El Tejar; la AR69 del Tajo en Palomarejo; la AR12 del Henares en el Azud de Humanes; la R061 en Humanes; y la R012 en Puente Algodor y la Portusa.

Asimismo, la comunidad cuenta con cuatro estaciones de aforo en nivel naranja: la AR04 del Guadiela en Ruidera; la AR20 del Guadarrama en Barruelos-Bargas; la MC01 del Henares en Guadalajara y la R005 en Trillo.

Cabe recordar que el aviso naranja se debe a la presencia de caudales inusuales que crean una situación de peligro real en todas las actividades humanas que se producen en el cauce y sus márgenes, así como posibles inundaciones en zonas limítrofes con los cauces.

Descenso del Henares

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara ha informado de la mejora de la situación del río Henares a su paso por la ciudad. No obstante, ha asegurado que se mantiene activo el Plan Territorial Municipal de Emergencias (Platemun).

"Durante todo el fin de semana no se ha registrado ningún incidente. Hemos permanecido en contacto con los vecinos del barrio de la Chopera por si hubiera sido necesario actuar de manera inmediata", ha explicado el concejal de Seguridad, Chema Antón.

Asimismo, ha detallado que sigue activo el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) con el objetivo de "coordinar y adaptar las medidas preventivas y operativas en función de la evolución del caudal del río".

Por último, ha explicado que se mantiene acordonada la zona más próxima al paseo fluvial y limitado el acceso, y que la Policía Local continuará con el dispositivo de vigilancia en la margen del río, desde la Ronda Norte hasta el Polígono de El Balconcillo.