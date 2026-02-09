Castilla-La Mancha reclama a Europa "más recursos" para abordar "retos" como el relevo en el campo

Recepción en Nicosia a los integrantes de la 238ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones. JCCM

Castilla-La Mancha ha reclamado a la Unión Europea un incremento de los recursos del Marco Financiero Plurianual para poder abordar retos como la soberanía alimentaria, el relevo generacional en el campo, las políticas de cohesión y la inversión en defensa.

Así lo ha adelantado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, antes de la participación del presidente Emiliano García-Page en la 238ª reunión de la Mesa del Comité Europeo de las Regiones.

Desde la capital chipriota, Caballero ha defendido la necesidad de reforzar el presupuesto europeo para atender los nuevos desafíos.

Recepción en Nicosia a los integrantes de la 238ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones. JCCM

"Lo que planteamos desde Castilla-La Mancha es que haya más recursos económicos para que se puedan atender las necesidades que hay, sin duda, en relación con la defensa, pero no solo y exclusivamente con la defensa", ha señalado, incidiendo en la importancia de garantizar la soberanía alimentaria, "muy vinculada a la agricultura y a la Política Agraria Común".

Respaldo económico

El vicepresidente segundo ha reclamado asimismo un mayor respaldo económico para las políticas de cohesión, que ha calificado de "muy eficaces" a lo largo de los últimos años, y ha subrayado la necesidad de destinar más fondos a garantizar las condiciones de vida de las personas que residen y trabajan en el medio rural.

"Necesitamos más recursos para garantizar las condiciones de vida de los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura", ha remarcado.

Caballero ha puesto también el acento en la importancia de reforzar los recursos destinados a la incorporación de jóvenes al sector agrario.

En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha lidera el dictamen sobre relevo generacional encargado por el Comité Europeo de las Regiones al presidente García-Page, debido al éxito de las políticas aplicadas por el Ejecutivo autonómico, que han situado a la comunidad como referencia a nivel nacional y europeo.

Unidad de las regiones

El vicepresidente segundo ha valorado que cada vez más regiones europeas compartan la posición defendida por Castilla-La Mancha y ha destacado el liderazgo del Gobierno regional en este debate.

"Estamos observando una posición cada vez más favorable del conjunto de las regiones europeas que coinciden con la postura que defiende el presidente García-Page", ha afirmado.

En este contexto, ha considerado positivo que todas las comunidades autónomas españolas, al margen de ideologías o colores políticos, estén defendiendo un mayor presupuesto para la Unión Europea y, en particular, para la Política Agraria Común.

Recepción en Nicosia a los integrantes de la 238ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones. JCCM

Para avanzar en este objetivo, Caballero ha hecho un llamamiento a mantener "una voz fuerte, única y cohesionada" que permita sumar a esta reivindicación a los grandes países europeos como Alemania, Francia e Italia.

Finalmente, Caballero ha advertido de que, en un contexto de aumento de los extremismos y los populismos, "necesitamos más Europa que nunca", y ha defendido que la Unión Europea siga siendo un instrumento de libertad, progreso y bienestar, con mayor capacidad económica y transformadora.

En este sentido, ha señalado la importancia de afrontar retos como la transición energética y medioambiental y el acceso a las nuevas tecnologías para impulsar el desarrollo industrial y económico, con el objetivo de mejorar el bienestar de la ciudadanía europea.