Los coletazos de la borrasca Ingrid mantienen en alerta a Castilla-La Mancha este domingo por nieve y viento

Castilla-La Mancha seguirá mirando al cielo este domingo tras una jornada de sábado marcada por las copiosas nevadas en las sierras de Albacete y otros puntos de la región, un episodio invernal que ha obligado a cortar varias carreteras durante horas.

La borrasca Ingrid se despide dejando aún coletazos que dejan avisos amarillos activos de la AEMET por nieve y viento en distintas comarcas de Albacete y Cuenca, especialmente en zonas de montaña, después de un sábado en el que la nieve ha vuelto a cubrir las sierras de Alcaraz y del Segura y ha complicado seriamente la circulación en la red viaria.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, permanece activo este domingo un aviso amarillo por nevadas en las comarcas de Alcaraz y Segura, en la provincia de Albacete, donde se esperan acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas a partir de los 1.000 metros de altitud.

También hay aviso por nieve, aunque con menor probabilidad, en la Serranía de Cuenca, con acumulaciones similares por encima de los 1.100 metros.

A ello se suman avisos por viento en buena parte de la provincia de Albacete. La Mancha albaceteña, Alcaraz y Segura, así como las comarcas de Hellín y Almansa, permanecen bajo nivel amarillo por rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Sábado de nieve, hielo y cortes

El episodio más intenso se ha vivido este sábado, cuando la nieve y el hielo han obligado a cortar varias carreteras durante horas en distintas provincias de la región.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), a las 20:00 horas permanecían cortadas la AB-515, entre Peñascosa y Los Catalmerejos, y la AB-516, entre Riópar Viejo y el Cortijo de Tortas, ambas en la provincia de Albacete.

En Cuenca, la A-31 registra incidencias por hielo a la altura de Atalaya del Cañavate, mientras que en Guadalajara la A-2 es transitable con precaución por nieve en el entorno de Garbajosa.

17 toneladas de sal

La Diputación de Albacete, por su parte, ha activado y reforzado su dispositivo de vialidad invernal, con especial atención al entorno de Riópar y a las sierras de Alcaraz y del Segura. Desde el viernes, los equipos provinciales han esparcido un total de 17 toneladas de sal en los puntos más críticos.

En estos momentos, no hay ninguna carretera provincial cerrada al tráfico, pero sí se necesitan #cadenas para circular por la AB-516, el Puerto de Las Crucetillas 🛣🛻⛓️.



El vicepresidente de la Diputación y responsable de Carreteras, Fran Valera, ha señalado que este sábado los trabajos se han centrado en los términos municipales de Riópar, Molinicos, Bogarra, Paterna del Madera y Peñascosa, con el objetivo de garantizar la seguridad en las carreteras provinciales y facilitar el acceso a los núcleos de población.

Aunque a última hora de la tarde no había carreteras provinciales cerradas, Valera ha indicado que seguían siendo necesarias cadenas para circular por la AB-516, en el Puerto de Las Crucetillas, mientras la DGT mantenía el aviso de corte total en algunos tramos durante la jornada.

Sube la cota de nieve

Para este domingo, la Aemet prevé en Castilla-La Mancha cielos nubosos y cubiertos, con claros esporádicos por la tarde, además de posibles nieblas en zonas de montaña.

Las precipitaciones serán débiles y dispersas, más frecuentes en áreas montañosas, con una cota de nieve que asciende de los 1.000 a los 1.400 o 1.500 metros.

Las temperaturas tienden a subir, especialmente las máximas, aunque se mantienen las heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y en las sierras de Albacete.

El viento seguirá soplando con fuerza, con rachas muy intensas en zonas de montaña de la mitad oriental de la región.