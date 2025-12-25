Castilla-La Mancha celebra la Navidad con más frío: caen las máximas y las mínimas; helará en casi toda la región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, día de Navidad, descensos ligeros en las temperaturas mínimas y máximas en Castilla-La Mancha, una bajada térmica generalizada en todo el territorio de la comunidad autónoma.

La Aemet pronostica cielos nubosos, brumas y probables nieblas dispersas por la mañana en los sistemas Central e Ibérico. Por la tarde, aparecerán bancos en las comarcas de La Mancha de Cuenca, Albacete y en las sierras del sur de Ciudad Real.

También señala la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde en el sistema Ibérico y en el extremo occidental de Toledo y Ciudad Real. La cota de nieve se situará en torno a 1.100 metros en el sistema Ibérico.

Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros, con tendencia a descensos en la región. La caída será más acusada en los sistemas Central e Ibérico.

También las temperaturas máximas irán en descenso, más acusado en la mitad norte. Habrá heladas débiles en el conjunto de la región, que serán menos probables y frecuentes en Toledo.



Los vientos serán flojos de componente norte que tenderán a flojos variables a lo largo de la tarde.